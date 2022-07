JETTINGEN-SCHEPPACH. Am Donnerstagvormittag gegen 09:30 Uhr ging über die Rettungsleitstelle die Meldung ein, dass im Bereich Freihalden ein Bahndamm brennt.

Vor Ort konnten von der Streife der Polizeiinspektion Burgau insgesamt vier Brandstellen erkannt werden. Nach dem Bahnhof Freihalden brannte die Grasfläche am Bahndamm in Fahrtrichtung Augsburg rechts auf ca. 15m Länge. Links des Bahndammes war die brennende Fläche nur ca. 10qm groß. Zwei weitere Brandstellen waren im angrenzenden Gemeindebereich Zusmarshausen. Auf der linken Seite in Fahrtrichtung Augsburg brannte die Grasfläche auf ca. 30-40 Metern Länge. Dieser Brand war bis zum Zeitpunkt 12:40 Uhr noch nicht gelöscht. Der Einsatz der Feuerwehren dauerte an. Der Brand auf der rechten Seite auf ca. 10qm Fläche war bereits gelöscht.

Die teils abgelegenen Brandstellen forderten die Feuerwehren. Diese mussten die Wasserschläuche auf ca. 1.000m bis 1.200m Länge verlegen, um die Wasserversorgung am Brandort sicherzustellen.

Es waren die Wehren aus Freihalden, Jettingen, Scheppach, Zusmarshausen, Dinkelscherben, Grünenbaint und Gabelbachergreuth im Einsatz.

Als Brandursache kommt eine defekte Bremse an einem Güterzug in Frage, welche auf der Durchfahrt einen Funkenflug erzeugte. Die Strecke wurde nach Einsatzbeginn für durchfahrende Züge gesperrt. Zum Zeitpunkt 12:40 Uhr war die Strecke immer noch gesperrt, da der Einsatz der Feuerwehren noch andauerte. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Momentan ist nur bekannt, dass trockene Grasflächen abbrannten, Gebäude waren nicht gefährdet.

(PI Burgau)

