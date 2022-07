Scheyern, OT Fernhab, 14.07.2022

Der soeben gemeldete Brand eines Bauernhofgebäudes in Scheyern, OT Fernhag, wird widerrufen.

Durch die Einsatzkräfte der Polizei Pfaffenhofen wird gemeldet, dass die Mitteilung über den angeblichen Brand in Scheyern eine Falschmeldung gewesen ist.

Bestätigt wird lediglich der Brand in Gerolsbach, OT Schachach.

Ursprünglicher Pressebericht:

Scheyern / OT Fernhag, Gerolsbach / OT Schachach, 14.07.2022

Erstmeldung über zwei Bauernhofbrände

Im Moment laufen zwei Einsätze in Gerolsbach, OT Schachach und Scheyern, OT Fernhag aufgrund von brennenden Bauernhofgebäuden.

Beide Bauernhöfe stehen in Vollbrand. Feuerwehr und Polizei Pfaffenhofen in Gerolsbach bereits vor Ort. In Scheyern befinden sich die Einsatzkräfte noch auf Anfahrt.

Aktuell augenscheinlich keine verletzten Personen.

Im Moment können keine weiteren Aussagen getroffen werden. Nachmeldung folgt.