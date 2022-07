Motorradfahrer fährt auf Mähdrescher auf - 33-Jähriger schwer verletzt

KARLSTEIN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist ein 33-Jähriger mit seinem Motorrad auf einen vorausfahrenden Mähdrescher aufgefahren und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Alzenau.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Motorrad in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, etwa gegen Mitternacht, die Neue Hörsteiner Straße in Richtung Hörstein. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Mann, als er sich gerade auf der Brücke über den Eisenbahnschienen befand, mit seiner Suzuki auf einen vorausfahrenden Mähdrescher auf.



Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann auf die Fahrbahn und kam dort mit schweren Verletzungen zum Liegen. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen.



Die Fahrbahn musste mit Unterstützung der Feuerwehr aus Karlstein für die Dauer der Unfallaufnahme rund drei Stunden gesperrt werden.





Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße - Beide Unfallbeteiligte verletzt

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend ist es zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen gekommen. Die beiden Männer mussten zur weiteren Behandlung in naheliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Miltenberg.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Nissan die Staatsstraße 507 bergauf in Richtung Eichenbühl. Im Bereich einer Linkskurve geriet er hierbei offenbar in den Gegenverkehr und es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem BMW eines 19-Jährigen.



Die beiden Unfallbeteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und anschließend in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste durch die örtlichen Feuerwehren für die Dauer der Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt werden.





Blauer Kleintransporter flüchtet von Unfallstelle - Polizei bittet um Zeugenhinweise



COLLENBERG, OT REISTENHAUSEN, LKR. MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend hat sich der Fahrer eines blauen Kleintransporters unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Miltenberg sucht nun nach Zeugen.



Ein 71-Jähriger befuhr am Mittwoch, gegen 18:00 Uhr, die Brunnenstraße, als ihm nach eigenen Angaben auf Höhe des Brunnenhäuschens ein blauer Kleintransporter zum Teil auf seiner Fahrspur entgegengekommen ist. Der 71-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber nicht verhindern, dass die jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge sich touchierten. In der Folge setzte der unbekannte Fahrer des blauen Transportes seine Fahrt fort, ohne sich um eine Regulierung des Unfallschadens zu kümmern.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.