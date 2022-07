INGOLSTADT Am gestrigen Mittwoch wurde ein 82-jähriger Ingolstädter Opfer von Betrügern. Nach einem sogenannten Schockanruf übergab der Mann 20.000 Euro an eine bisher unbekannte Tatverdächtige.

Gegen 12:00 Uhr wurde der Geschädigte von bisher unbekannten Tatverdächtigen telefonisch kontaktiert. Die Betrüger machten ihn glauben, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zur Vermeidung einer Haftstrafe zu zahlen sei. Der Geschädigte wurde telefonisch in Richtung des Amtsgerichts Ingolstadt und im Anschluss in den Bereich der Sebastianstraße in Ingolstadt geführt. Dort übergab er am frühen Nachmittag 20.000 Euro an eine weibliche Person, die er weiter wie folgt beschreiben konnte:

weiblich

kräftige Statur

circa 165 cm groß

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet eventuelle Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt oder der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei den Ermittlern zu melden.

Um nicht auch Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

Der Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch!

Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte!

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.

Link zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/senioren/006490/index.html

Link zur Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/