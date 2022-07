DIEßEN AM AMMERSEE, OT RIEDERAU, LKR. LANDSBERG AM LECH; Gestern Abend brannte ein Einfamilienhaus in Riederau. Es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Abend des gestrigen Tages wurde gegen 21:30 Uhr der Brand eines Dachstuhls im Seeweg-Nord gemeldet. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, der Dachstuhl des freistehenden Einfamilienhauses brannte allerdings komplett aus. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe einer sechsstelligen Summe.

Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen und dauern an. Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass vorsätzliches Handeln ursächlich für das Feuer war.