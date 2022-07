ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Donnerstagmorgen (14.07.2022) ist in Essenbach ein großer landwirtschaftlicher Betrieb in Brand geraten. Viele Tiere kamen in den Flammen ums Leben. Der Sachschaden ist immens.

Am Donnerstag (14.07.2022) ist gegen 04:15 Uhr die Stallung eines großen landwirtschaftlichen Betriebs im Essenbacher Stadtteil Unterahrain in Brand geraten. Trotz des schnellen und großen Aufgebots an Feuerwehrkräften breitete sich der Brand auf weitere Stallungen und landwirtschaftliche Gebäude aus. Nach etwa drei Stunden hatten die eingesetzten Feuerwehren den Brand abgelöscht.

Ersten Erkenntnissen nach kamen in dem Feuer mehrere hundert Schweine ums Leben, Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen Wert im 7-stelligen Bereich belaufen.

Zur Brandursache können gegenwärtig keinerlei Aussagen getroffen werden. Die Brandermittler der Kriminalpolizei Landshut haben die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsbehinderungen aufgrund starker Rauchentwicklung

Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auf der nahe gelegenen Autobahn A92 und der St.2074 bis etwa 07:15 Uhr zu erheblichen Sichtbehinderungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 14.07.2022, 08:43 Uhr