ERLANGEN. (855) Am Mittwochmorgen (13.07.2022) trat ein bislang unbekannter Mann zwei Kindern in Büchenbach in exhibitionistischer Art und Weise gegenüber. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Gegen 07:40 Uhr fuhren die beiden Schülerinnen mit dem Fahrrad zur Schule. Sie befuhren die Aschaffenburger Straße und bogen in ein Waldstück in Richtung Norden ab. Neben dem Weg bemerkten sie einen Mann, der an seinem Glied manipulierte.



In der Schule angekommen, meldeten die Kinder den Vorfall ihrer Lehrerin, welche die Polizei verständigte.

Beschreibung des Mannes:

ca. 30 Jahre, ca. 185 cm, athletische Figur. Er trug einen dunklen Hoodie (Kapuzenpullover), eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl