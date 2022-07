NÜRNBERG. (854) In der Zeit von Samstagabend (09.07.2022) bis Montagmorgen (11.07.2022) brachten Unbekannte Farbe an einer Skulptur in der Nürnberger Innenstadt an. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte beschmierten im genannten Zeitraum den „Blauen Reiter“ am Andreij-Sacharow-Platz mit roter Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-6115.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl