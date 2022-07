1027. Widerruf der Vermisstenfahndung nach einer 66-Jährigen – Altstadt

- siehe Medieninformation vom 13.07.2022, Nr. 1016



Wie bereits berichtet, wurde eine 66-jährige mit Wohnsitz in München vermisst.



Am Mittwoch, 13.07.2022, gegen 15:20, meldete eine Anwohnerin der Winzererstraße, dass sich die 66-Jährige in einem dortigen Innenhof befindet.



Es konnte keine akute Behandlungsbedürftigkeit festgestellt werden, weshalb die 66-Jährige wohlbehalten nach Hause zurückgebracht wurde. Dort wurde Sie an Familienangehörige übergeben.

Das Kommissariat 14 (u.a. Vermisstenfälle) übernimmt die abschließende Sachbearbeitung.