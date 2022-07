NEUFAHRN IN NIEDERBAYERN, LKR. LANDSHUT. Der seit gestern, 12.07.2022, vermisste 82-jährige Mann, der aus einem Seniorenheim abgängig war, wurde heute Nachmittag in Neufahrn in Niederbayern tot aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar, die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach kriminalpolizeilicher Leichenschau kann eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.