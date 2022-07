KULMBACH. Erneut gelang es Betrügern, unter Vorspiegelung eines tödlichen Autounfalls, Beute zu machen – diesmal in Kulmbach. Eine Seniorin übergab ihren wertvollen Schmuck an eine unbekannte Frau. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Mithilfe.

Die 94-Jährige erhielt am Dienstagvormittag einen Anruf von einem angeblichen Dr. Andreas Lindemann. Dieser behauptete, dass die Tochter der älteren Dame in einem Unfall verwickelt sei und dabei ein Kind gestorben wäre. Weiterhin führte der Anrufer aus, dass für die Freilassung der Tochter eine Kaution fällig sei. Kurz nach 12 Uhr übergab die überrumpelte Seniorin ihren Goldschmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro an eine ihr unbekannte Abholerin. Die Frau nahm den Schmuck an sich und entfernte sich anschließend zu Fuß aus der Basteigasse.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

dunkle lange Haare

trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und weiße Sneakers

auffällig ist die pinke Handtasche, die sie über die Schulter trug

Die Kriminalbeamten bitten um Zeugenhinweise. Personen, die die beschriebene Frau in der Nähe der Basteigasse beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Die oberfränkische Polizei warnt vor dem betrügerischen Vorgehen: