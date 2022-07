1026. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung einer 66-Jährigen – Altstadt

Am Dienstag, 12.07.2022, war eine 66-Jährige mit Wohnsitz in München nachmittags mit ihrem Ehemann mit Fahrrädern in der Münchner Innenstadt unterwegs. Als beide am Viktualienmarkt, gegen 14:50 Uhr, einkaufen wollten, verloren sie sich aus den Augen.

Die 66-Jährige leidet an einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen und ist wahrscheinlich orientierungslos. Sie ließ ihr Fahrrad am Viktualienmarkt stehen und ist jetzt möglicherweise zu Fuß oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs.

Das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) hat die Ermittlungen übernommen.

Die 66-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Ca. 172 cm groß, ca. 60 kg schwer, schlanke Figur, schulterlange kastanienbraune Haare, westeuropäischer Typ

Bekleidung: Dunkelblaues geripptes T-Shirt mit Schnur am Dekollete, schwarze lange Hose, weiße Socken, weiße Sportschuhe

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unter diesen Link finden Sie die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/033028/index.html