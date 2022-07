1022. Brand einer Garage – Untermenzing

Am Dienstag, 12.07.2022, gegen 15:55 Uhr, bemerkten zwei Zeugen eine brennende Garage und informierten den Notruf der Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizeistreifen stand die Garage bereits in Vollbrand. Während der Löscharbeiten griff das Feuer auf ein nebenstehendes Haus über. Nach ca. zweieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr den Brand löschen.

Die Garage sowie der Dachstuhl des Hauses brannten komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500.000 Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1023. Trickbetrug durch falsche Handwerker – Nymphenburg

Am Dienstag, 05.07.2022, gegen 11:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer über 60-Jährigen mit Wohnsitz in München und gab sich als Handwerker aus. Er gab an, dass es in dem Mehrfamilienhaus einen Wasserschaden gegeben hätte und er diesen überprüfen müsse. Dazu betrat er die Wohnung und tat so, als würde er mit einem elektronischen Gerät den Wasserdruck durch die Wand prüfen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein zweiter Täter während dessen unbemerkt die Wohnung und entwendete aus dem Wohnzimmer eine Geldkassette samt mehreren Hundert Euro Bargeld.

Die über 60-Jährige zeigte den Vorfall erst ca. eine Woche nach der Tat bei der Polizei an.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 170 cm groß, ca. 40 Jahre alt, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit einem „Blaumann“

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Romanplatz, Arnulfstraße, Wotanstraße und Notburgastraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1024. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; drei Personen verletzt – Aying

Am Dienstag, 12.07.2022, gegen 17.45 Uhr, befuhr eine 72-Jährige aus dem Landkreis München mit einem Hyundai Pkw die Staatsstraße 2078 in Richtung Aying. Mit ihr im Fahrzeug befand sich eine 74-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München.

Auf Höhe des Bergtierparks Blindham kam ihr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem BMW Pkw entgegen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der 54-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen den entgegenkommenden Hyundai Pkw.

Durch den Aufprall schleuderte der Pkw des 54-Jährigen nach links von der Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Dabei verletzte sich der 54-Jährige schwer. Die 72-Jährige und die 74-Jährige wurden leicht verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Die Staatsstraße 2078 musste für ca. zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1025. Brandstiftung und Sachbeschädigungen in einer Bildungseinrichtung – Am Hart

Im Zeitraum von Freitag, 08.07.2022, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 10.07.2022, 21:30 Uhr, stiegen mehrere bislang unbekannte Täter über ein offenstehendes Kellerfenster einer Bildungseinrichtung im Stadtteil Am Hart in diese ein und zerstörten in verschiedenen Räumlichkeiten Teile des dortigen Inventars (u.a. auch mit Graffitis). Hierbei wurden unter anderem auch Gegenstände angezündet und anschließend mit Feuerlöschern wieder gelöscht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Ermittlungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hugo-Wolf-Straße, Weyprechtstraße, Wegenerstraße und Max-Liebermann-Straße (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.