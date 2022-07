Verkehrsgeschehen



38-Jähriger mit Skateboard bergauf unterwegs - Streife stellt bei Kontrolle Fahrzeug sicher



KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Eine Streife der Miltenberger Polizei führte am Dienstagvormittag eine Verkehrskontrolle durch, nachdem ihr ein 38-Jähriger mit einem Skateboard bergauf entgegengekommen ist. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu.



Etwa gegen 07:00 Uhr am Dienstagvormittag befand sich eine Streife im Bereich der Rüdenauer Straße. Beim Erblicken eines 38-Jährigen, der dort mit seinem Skateboard unterwegs war, mussten die Beamten etwas genauer hinschauen. Der Mann kam dem Streifenwagen mit auffallend hoher Geschwindigkeit bergauf entgegen.



Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Skateboard zwei Elektromotoren mit rund 2000 Watt verbaut waren und dieses hierdurch eine Geschwindigkeit von rund 35 km/h erreichen kann. Das Fahrzeug wurde noch vor Ort sichergestellt. Den 38-Jährigen erwartet nun eine Anzeige auf Grund von Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz.



Wichtige Hinweise rund um Elektro-Skateboards:

Grundsätzlich ist das Führen eines elektrisch betriebenen Skateboards auf öffentlichem Verkehrsgrund nicht zulässig.

Bei einer Kontrolle kommen auf den Fahrer verkehrs- und auch strafrechtliche Konsequenzen zu.

Auf Grund der fehlenden Zulassung liegt für das Skateboard kein Versicherungsschutz vor.





Nach Auffahrunfall - Weibliche Fahrzeugführerin gesucht



MILTENBERG. Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag sucht die Polizeiinspektion Miltenberg nach einer der beiden Unfallbeteiligten. Diese ist mit ihrem Pkw auf den Suzuki einer 65-Jährigen aufgefahren.



Etwa gegen 09:00 Uhr befuhr eine 65-Jährige mit ihrem Suzuki Swift die Breitendieler Straße und wollte in der Folge nach links auf den Zubringer der B469 in Richtung Aschaffenburg einbiegen. Als die Frau beim Abbiegevorgang verkehrsbedingt stoppen musste, fuhr eine Verkehrsteilnehmerin auf das Heck der 65-Jährigen auf.



Die 65-Jährige und die aktuell noch unbekannte weitere Unfallbeteiligte einigten sich vor Ort darauf, keine Streife der Polizei hinzu zu ziehen. Die vermeintliche Unfallverursacherin notierte sich die Telefonnummer der 65-Jährigen und setzte ihre Fahrt fort. Nachdem sich diese jedoch bis Dienstagnachmittag noch nicht gemeldet hat, begab die 65-Jährige zur Dienststelle der Miltenberger Polizei und meldete dort den Unfall.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die folgenden Punkte hin:

Notieren Sie immer die wichtigsten Daten der anderen Unfallbeteiligten (Name, Anschrift, Versicherung, Versicherungsnummer und polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeugs).

Bei Unfällen mit Toten, Verletzten und erheblichem Sachschaden sollten Sie immer die Polizei rufen (Allgemeiner Notruf 110).

Steht ein Unfallbeteiligter unter Alkohol oder Drogeneinfluss empfehlen wir ebenfalls die Polizei zu verständigen.

Weitere Infos unter:

https://www.polizei.bayern.de/verkehr/verkehrsrecht/005377/index.html



Die noch unbekannte Unfallbeteiligte wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.





Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Sattelauflieger - Polizei sucht Zeugen



KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmittag ereignet haben muss, sucht die Polizeiinspektion Obernburg am Main nach Zeugen.



Ein 62-Jähriger stellte am Montagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, seinen Sattelauflieger auf einem Firmengelände in der Alexander-Wiegand-Straße 30 ab. Als er am Dienstag, gegen 12:20 Uhr, wieder zurückkehrte, stellte er an der Front und der Bordwand des Aufliegers einen nicht unerheblichen Sachschaden fest. Dieser liegt nach ersten Schätzungen bei rund 10.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass dieser von einem noch unbekannten Lkw verursacht worden ist.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.





Unfallflucht an Gartenmauer - Polizei bittet um Hinweise



LAUDENBACH, LKR MILTENBERG. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Montag, 11:15 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug eine Gartenmauer in der Odenwaldstraße beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.400 Euro.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.





Geparkter Pkw beschädigt - Alzenauer Polizei sucht Zeugen



KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 18:00 Uhr, und Dienstag, 20:30 Uhr, einen in der Torgasse geparkten Renault Clio im Bereich der Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.





Kriminalitätsgeschehen



Exhibitionist tritt zwei Frauen entgegen - 54-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagnachmittag belästigte ein 54-Jähriger zwei junge Frauen sexuell, indem er vor ihr an seinem Glied manipulierte. Der Mann konnte kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen werden.



Etwa gegen 14:30 Uhr befand sich eine 21-Jährige zum Schwimmen im Silbersee. Hierbei konnte sie beobachten, wie ein 54-Jähriger im Gebüsch an seinem Glied manipulierte und hierbei Blickkontakt zu ihrer 24-jährigen Begleiterin aufnahm. Kurz darauf flüchtete der Mann zu Fuß.



Eine Streife der Obernburger Polizei begab sich nach Mitteilung des Sachverhalts umgehend in den Bereich des Sees und fahndete nach dem Mann. Auf Grund der detaillierten Personenbeschreibung konnte der 54-Jährige am „Honisch Beach“ erkannt und vorläufig festgenommen werden.



Der Mann wurde zunächst zur Dienststelle gebracht und von dort nach einer Erkennungsdienstlichen Behandlung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.





Rucksack in Schwimmbad entwendet - Hinweise auf zwei Tatverdächtige



KLINGENBERG A. MAIN, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben am Dienstagabend im örtlichen Schwimmbad den Rucksack eines 33-Jährigen entwendet. Ein Zeuge konnte Hinweise auf zwei Jugendliche geben, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen.



Ein 33-Jähriger befand sich am Dienstagabend im Freibad in der Schwimmbadstraße. Nachdem er sich zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr im dortigen Becken befand, kehrte er zu seinem Platz auf der Liegewiese zurück und musste feststellen, dass sein Rucksack samt Inhalt (u.a. Mobiltelefon, Geldbörse) entwendet worden ist. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 600 Euro.



Ein Zeuge konnte in diesem Zusammenhang zwei Jugendliche beobachten, die sich zur Tatzeit hinter einem Baum versteckt hielten und möglicherweise als Täter in Betracht kommen.



Diese können wie folgt beschrieben werden:

175 cm groß, schlank, kurze Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit blauer knielanger Bermuda-Short

180 cm groß, 17 Jahre alt, kurze Haare, bekleidet mit schwarzer knielanger Bermuda-Short



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.



Tipps im Zusammenhang mit Diebstählen in Schwimmbädern:

Wertsachen sollten beim Baden niemals unbeaufsichtigt liegen.

Es sollte nur so viel Bargeld mit ins Freibad mitgenommen werden, wie tatsächlich benötigt wird. Unnötige Ausweise, Bankkarten und Wertgegenstände sollten daheim bleiben.

Es können Wertfächer genutzt werden, um mitgebrachte Wertgegenstände sicher einzuschließen. Die Schlüssel muss natürlich mitgenommen werden und darf nicht am Liegeplatz zurückgelassen lassen

Gehen verdächtige Personen von Liegeplatz zu Liegeplatz und schauen unter Decken und Handtücher, sollten diese Beobachtungen dem Bademeister oder über die Notrufnummer 110 der Polizei gemeldet werden.





Sachbeschädigung an drei Autos - Polizei Aschaffenburg sucht Zeugen.



ASCHAFFENBURG / DAMM. Zwischen Samstag und Montag hat ein Unbekannter insgesamt drei in der Wiesnerstraße geparkte Pkws an der Beifahrerseite zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro verursacht.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.