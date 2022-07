KITZINGEN. Von Montag auf Dienstag sind bislang noch unbekannte Täter in ein Firmengebäude eingebrochen. Sie entwendeten Wertgegenstände aus einem Tresor und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Der Einbruch in der Armin-Knab-Straße muss sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 16.20 Uhr, und Dienstagmorgen, 08.10 Uhr, zugetragen haben. Offenbar waren die Täter durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen, bevor sie sich im Inneren an einem massiven Tresor zu schaffen machten. Der Sachschaden, den die Einbrecher bei der Tatausführung anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag belaufen. Deutlich darüber dürfte der genaue Wert des Diebesguts liegen, der Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen ist.



Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, bittet der Sachbearbeiter der Kripo Würzburg auch um Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer hat von Montag auf Dienstag etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit dem Einbruch in der Armin-Knab-Straße in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in diesem Bereich eventuell auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.