WÜRZBURG - ZELLERAU. Bereits am Samstag, den 02. Juli, hat ein Unbekannter den Lichtschacht eines Supermarktes in Brand gesetzt. Glücklicherweise entdeckten drei Kinder das Feuer und informierten den Marktleiter, der mit einem Feuerlöscher die Flammen löschen konnte. Die Ermittlungen in diesem Fall hat nun die Kripo Würzburg übernommen und sucht nach Zeugen.



Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und der Kripo ergaben bislang, dass ein Unbekannter gegen 19:00 Uhr ein brennendes T-Shirt auf den Lichtschacht des Edeka Supermarktes in der Frankfurter Straße gelegt hatte. Es ist drei Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren zu verdanken, dass der Brand nicht auf das Gebäude übergriffen hat. Sie hatten die Flammen glücklicherweise frühzeitig bemerkt und sofort den Marktleiter alarmiert. Dieser konnte mit einem Feuerlöscher das Feuer löschen, bevor es auf die Fassade übergreifen konnte.



Die weiteren Ermittlungen übernahm nun die Kripo Würzburg und sucht nach Zeugen. Wer am Samstagabend des 02. Juli gegen 19:00 Uhr eine verdächtige Person im Bereich des Edeka Marktes gesehen hat oder beobachtet hat, wie jemand ein T-Shirt in Brand setzte, wird gebeten sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.