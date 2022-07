KAMMELTAL. Am späten Dienstagabend ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem landwirtschaftlichen Gespann.

Gegen 19:15 Uhr wollte der 16-Jährige Fahrer des Leichkraftrades das vor ihm fahrende Gespann links überholen. Der 18-jährige Führer des landwirtschaftlichen Gespanns wollte zeitgleich von der Ortsverbindungsstraße aus nach links in einen dort befindlichen Feldweg abbiegen und missachtete hierbei den überholenden 16-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzten der 16-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Sozius vom Leichtkraftrad und zogen sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu. Der Sozius wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg gebracht, der 16-jährige Fahrer mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Ulm. Die Feuerwehr Jettingen-Scheppach kümmerte sich um die notwendigen Straßensperrungen sowie die auslaufenden Betriebsstoffe. Die Ortsverbindungsstraße war insgesamt circa vier Stunden gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500,- Euro. Gegen den 18-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.

(PI Burgau)

