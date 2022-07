GÜNZBURG. Ein betrunkener Lkw-Fahrer verursachte heute auf der BAB A8 erhebliche Verkehrsbehinderungen

Der 58-Jährige befuhr gegen 16:50 Uhr mit seinem Sattelzug die Autobahn in Fahrtrichtung München. Kurz nach der Anschlussstelle Oberelchingen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Vermutlich durch Gegenlenken, um wieder auf die Fahrbahn zurückzukommen, kippte der Sattelzug nach rechts und blieb auf der Seite liegen. Die Ladung, etwa 20 Tonnen Metallschrott, verteilte sich komplett auf dem Grünstreifen. Da der Lkw-Fahrer nicht angeschnallt war, wurde er durch das Führerhaus geschleudert. Ersthelfern gelang es, den vorerst bewusstlosen Fahrer aus dem Fahrzeug zu befreien. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus verbracht. Eine Atemalkoholprüfung beim Lkw-Fahrer ergab, dass dieser unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von 75.000,- Euro. Der entstandene Flurschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zur Bergung des Lkw waren unter anderem zwei Kräne erforderlich. An der Unfallstelle mussten der Seitenstreifen und der rechte Fahrstreifen für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Zeitweise war auch eine Vollsperrung der Autobahn erforderlich. Unterstützt wurden die Arbeiten durch die freiwilligen Feuerwehren Unterelchingen und Oberelchingen.

(APS Günzburg)

