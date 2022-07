Verkehrsgeschehen

Alkoholisiert gegen Mauer gefahren und geflüchtet - Zeugin reagiert vorbildlich - Führerschein des Fahrers sichergestellt

KLINGENBERG / OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am frühen Dienstagmorgen verursachte ein Pkw-Fahrer einen Schaden an einer Hausmauer und flüchtete. Eine Frau hatte den Vorfall beobachtet und umgehend der Polizei gemeldet. Die Obernburger Polizei konnte den betrunkenen Mann in der Folge ausfindig machen.

Zu dem Verkehrsunfall war es um 01.45 Uhr in der Trennfurter Straße gekommen. Die aufmerksame Zeugin hatte gesehen, wie ein Audi A4 im Baustellenbereich gegen eine Hausmauer gefahren war und im Anschluss davonfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 41-jährige Frau hatte sich das Kennzeichen gemerkt und sofort die Polizei verständigt, die aufgrund der guten Mitteilung sowohl den mutmaßlichen Fahrer als auch das beschädigte Fahrzeug antreffen konnten. Bei dem 39-Jährigen stellten die Beamten im Rahmen eines Atemalkoholtests einen Wert von deutlich über einem Promille fest, sodass bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Polizei führt Verkehrskontrollen durch - Vielzahl von Verstößen festgestellt

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Montags hat die Polizeiinspektion Obernburg am Main gezielt stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt und hierbei eine Vielzahl von Verkehrsverstößen festgestellt. Die Polizei zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden.

An insgesamt drei Kontrollstellen haben Streifen der Obernburger Polizei Verkehrskontrollen durchgeführt und hierbei ihr Hauptaugenmerk auf die Ablenkung im Straßenverkehr und das ordnungsgemäße Anlegen des Sicherheitsgurtes gelegt. Im Laufe der Kontrollen konnten die Beamten insgesamt 25 Gurt- sowie 32 Handyverstöße feststellen. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ihn erwartet, ebenso wie den Halter des Lkws, eine Anzeige.

Polizei zieht positive Bilanz

Die Obernburger Polizei zeigt sich mit dem Verlauf des Kontrolltages zufrieden. Gleichzeitig wird jedoch auch betont, dass auch weiterhin gezielte Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, dass sich insbesondere die Nutzung des Mobiltelefons negativ auf die Reaktionszeiten und die Verkehrssicherheit auswirket. Jeder Einzelne trägt für sich und andere im Straßenverkehr Verantwortung.



Sattelzug mit auffälliger Fahrweise - Polizei sucht Zeugen

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmittag hatten Verkehrsteilnehmer auf der A3 einen Sattelzug festgestellt, der gleich mehrere Spuren für sich in Anspruch genommen hatte und dadurch den Verkehr behinderte. Auf Anhalteversuche der hinzugerufenen Polizeistreifen reagierte der Fahrer auch erst spät. Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Der Silozug befuhr gegen 12.00 Uhr die A3 von Süden in Richtung Norden und soll den Mitteilungen anderer Verkehrsteilnehmern nach über mehrere Kilometer hinweg deutlich zu langsam und mehrere Fahrspuren nutzend gefahren sein. Ein Überholen sei aufgrund der Fahrweise nicht möglich gewesen. Eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach konnte den Lkw auf Höhe der Anschlussstelle Aschaffenburg West schließlich aufnehmen und das geschilderte Fahrverhalten ebenso feststellen. Hinzu kam, dass der 26-jährige Fahrer auch zunächst nicht auf die Anhaltesignale der uniformierten Streife reagierte.

Der Sattelzug mit Schweinfurter Zulassung befuhr im weiteren Verlauf auf Höhe der Abfahrt Neu-Isenburg wieder die A3 in Richtung Süden und konnte dort schließlich angehalten werden.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten keine Hinweise auf Alkoholkonsum oder die Einnahme sonstiger Rauschmittel feststellen. Eine Erklärung für seine Fahrweise gab der Lkw-Fahrer nicht ab.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach sucht nun nach weiteren Zeugen, die zur Fahrweise Auskunft geben können oder möglicherweise sogar gefährdet worden sind. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021 / 857-2530 entgegen.

Unfallflucht an geparktem Auto - Zeugen gesucht

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag wurde ein auf dem Parkplatz der Mittelmühle stehender Skoda Fabia offensichtlich bei einem Unfall beschädigt.

Der unbekannte Unfallverursacher meldete den Schaden weder bei der Halterin des Skoda, noch meldete er den Unfall der Polizei. Am Fahrzeug ist ein Schaden im Bereich der Stoßstange vorne links entstanden.

Die Polizei Miltenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 09371 / 945-0 entgegen.

Weitere Unfallflucht an geparktem Auto - Polizei ermittelt

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montagnachmittag hat ein bislang Unbekannter einen VW EOS, der in der Kilianstraße am Fahrbahnrand abgestellt war, beschädigt.

Der Unfall muss sich zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr ereignet haben. Die Fahrerin des Volkswagens stellte bei ihrer Rückkehr zum Auto einen Streifschaden hinten links am Fahrzeug fest. Weder bei ihr, noch bei der Polizei hatte sich jemand deswegen gemeldet.

Die Polizei Miltenberg ermittelt nun zum Unfallgeschehen und nimmt Hinweise unter Tel. 09371 / 945-0 entgegen.



Kriminalitätsgeschehen

Exhibitionist vor Kind aufgetreten - Kripo sucht Zeugen

ALZENAU / OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagabend ist ein Unbekannter einer 12-Jährigen gegenübergetreten und hat vor dem Kind an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Etwa gegen 18.15 Uhr trat der unbekannte Mann im Bereich der Cornillstraße entlang des Fußweges in Richtung Kälberauer Straße einem Mädchen im Alter von 12 Jahren gegenüber und begann, nachdem er es kurz auf Deutsch angesprochen hatte, unvermittelt an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren.

Die junge Fußgängerin war mit ihrem Hund unterwegs und flüchtete sich, ohne weiteren Kontakt zu dem Unbekannten, nach Hause. Der Mann setzte seinen Weg offenbar zu Fuß fort und folgte der 12-Jährigen nicht weiter. Die in der Folge verständigte Polizei Alzenau leitete hieraufhin eine sofortige Fahndung nach dem Täter ein. Diese verlief jedoch ergebnislos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

circa 25 Jahre alt

ungefähr 180 groß

dunkle, zerzauste Haare,

dunkler, stoppeliger Bart,

ungepflegte Erscheinung

trug keine Brille

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Zwei Kennzeichendiebstähle - Möglicher Tatzusammenhang - Zeugen gesucht

KLINGENBERG / OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße „Im Dümpfel“ das hintere Kennzeichen von einem Peugeot entwendet. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich von 15 Uhr am Samstag bis 18 Uhr am Samstag.

Es besteht ein möglicher Zusammenhang zu einem Kennzeichendiebstahl im nahegelegenen Heckenweg, der sich bereits zwischen dem 20.06.2022 und dem 08.07.2022 ereignet hatte. Hier wurde das vordere Kennzeichen eines dort abgestellten Wohnmobils entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Hund von Unbekanntem mit Reizstoff besprüht - Polizei Alzenau sucht Zeugen

ALZENAU / OT KÄLBERAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Mittwoch hat ein bislang Unbekannter einen Hund mit einem Reizstoff besprüht. Vier Personen, die sich um den Hund im Nachgang gekümmert hatten, haben ebenfalls Reizungen erlitten. Die Polizei Alzenau ermittelt in der Sache und sucht Zeugen.

Gegen 20.30 Uhr hatten die Hundehalter in der Kantstraße gehört, dass ihr Dackelmischling im hauszugehörigen Hof ungewöhnlich bellte. Nachdem sie Kontakt zu dem Tier hatten, bemerkten sie Reizungen an Augen und Händen. Der Hund war mutmaßlich kurz zuvor einem Reizstoff ausgesetzt, der sich auch auf die Menschen übertragen hatte.

Der Reizstoff konnte offenbar schnell von Mensch und Tier entfernt werden. Die Hundehalter erstatteten schließlich Anzeige bei der Polizei Alzenau gegen den bislang unbekannten Täter.

Diese hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Sonstiges

Kontrolle wegen ungültiger Hauptuntersuchung - Fahrer mit offenem Haftbefehl unterwegs

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmittag stellte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach einen Citroen fest, der auf der A3 mit ungültiger Hauptuntersuchung unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer einen Haftbefehl offen hatte.

Gegen den 61-jährigen Fahrer, der in Fahrtrichtung Frankfurt reiste, bestand ein sogenannter Erzwingungshaftbefehl, den er durch Zahlung der noch ausstehenden Geldbuße abwenden konnte. Nachdem er den Betrag beglichen hatte, konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Den 61-Jährigen erwartet dennoch ein erneutes Bußgeldverfahren aufgrund der abgelaufenen Hauptuntersuchung, die seit mehreren Monaten überfällig war.

Zwei Brände im Stadtgebiet - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag ist es im Stadtgebiet gleich zu zwei Einsätzen für die örtliche Feuerwehr und die Polizeiinspektion Aschaffenburg gekommen. In beiden Fällen wurden glücklicherweise niemand verletzt. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Gegen 12:15 Uhr ging der erste Mitteilung über einen Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schweinheim bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Die örtliche Feuerwehr war schnell mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte das Feuer, welches für eine starke Rauchentwicklung sorgte, löschen. Hinsichtlich der genauen Schadenshöhe an dem Gebäude und der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kurz vor 15:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei erneut alarmiert. Zuvor ging die Mitteilung über einen Brand in der Handwerkskammer im Hasenhägweg ein. Aus noch ungeklärter Ursache ist bei Arbeiten in dem Gebäude ein Feuer ausgebrochen. Die Floriansjünger konnten dieses jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Personen kamen auch hier nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache auch zum genauen Sachschaden.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden im Stadtgebiet von Aschaffenburg besteht nicht.