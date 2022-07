1335 - Sexuelle Belästigung: Zeugensuche

Stadtbergen - Am 11.07.2022, gegen 07:15 Uhr, lief eine 26-Jährige auf dem Gehweg im Bereich Flandernstraße / Finkenweg, als ein bislang unbekannter Täter ihr über der Kleidung in den Hintern kniff. Die Tat dauerte nur wenige Augenblicke und der Täter rannte im Anschluss die Flandernstraße in Richtung Westen davon. Die 26-Jährige verspürte durch das Kneifen einen kurzen Schmerz und konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, 18 Jahre alt, 165 cm groß, kräftige Statur, glatte, nackenlange Haare, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Jeans, schwarze Sneaker, dunkler Rucksack

Ermittlungen zur sexuellen Belästigung und Körperverletzung wurden durch die Polizeiinspektion Augsburg 6 eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter 0821/323 2610 erbeten.

1336 - Container aufgebrochen und Diesel abgezapft

Stadtbergen - Im Zeitraum 09.07.2022, 18:00 Uhr - 11.07.2022, 07:15 Uhr, wurden Baustellencontainer in der Heinrich-Gerlach-straße aufgebrochen. Schwere Arbeitsmaschinen wurden entwendet und auch ein auf dem Baustellengelände abgestellter Lkw angegangen. Hier hatten die Täter den Dieselkraftstoff abgezapft. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Hinweise zur Tat erbittet die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

1337 - Alkoholisierte Pkw-Fahrerin flüchtet vom Unfallort

Schwabmünchen - Gestern (11.07.2022) wurde eine Pkw-Fahrerin um 16:30 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf dem Parkplatz eines großen Verbrauchermarkts in der Falkensteinstraße ausparkte und dabei gegen ein Werbeplakat stieß.

Die Frau stieg zunächst aus und sah sich den angerichteten Schaden an, stieg dann aber wieder in ihr Fahrzeug und fuhr davon. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens wurde die Halteradresse durch die Polizei aufgesucht und die verantwortliche Fahrerin dort angetroffen. Dabei wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, so dass ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über 1,8 Promille, so dass die Frau zur Durchführung einer Blutentnahme in die Wertachklinik Schwabmünchen verbracht wurde. Darüber hinaus wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die 54-jährige Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

1338 - Tätlicher Angriff auf und Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und versuchte Körperverletzung

Dillingen - Nachdem am 11.07.2022 gegen 22:30 Uhr ein 23-Jähriger in Dillingen randaliert hatte und von der Polizei aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen werden sollte, leistete dieser erheblichen Widerstand, versuchte die eingesetzten Beamten zu schlagen und beleidigte und bespuckte diese. Zudem drohte er die Begehung weiterer Straftaten an. Er musste von den Polizisten mit Hand- und Fußfesseln fixiert werden, bevor er in eine psychiatrische Klinik gebracht werden konnte. Den 23-Jährigen erwarten nun entsprechende Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, versuchter Körperverletzung sowie Bedrohung und Beleidigung.