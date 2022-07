WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte aus einem Kleintransporter mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.



Dem Sachstand nach befand sich ein 52-Jähriger am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr auf dem Parkplatz eines EDEKA-Supermarktes in der Nürnberger Straße und stellte seinen Bäckerei-Lieferwagen, einen Daimler-Benz, vor dem Gebäude ab. Während der Mann mit der Auslieferung der Backwaren beschäftigt war, nutzten zwei Unbekannte offensichtlich die kurze Abwesenheit und entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld aus dem Fahrzeug. Eine Zeugin konnte die beiden Männer aus der Entfernung beobachten, jedoch keine detaillierte Personenbeschreibung abgeben.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat in der Folge die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen, die am Montag im Bereich des Supermarktes zwei Personen an dem genannten Lieferwagen beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.