1018. Größerer Polizeieinsatz – Giesing

Am Montag, 11.07.2022, gegen 19:20 Uhr, rief ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München den Notruf der Feuerwehr an und meldete, dass sich sein Bekannter, ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München in einem psychischen Ausnahmezustand befände.

Als mehrere Polizeistreifen und die Feuerwehr am Einsatzort (im Bereich des Giesinger Bergs) ankamen, ergriff der 34-Jährige die Flucht. Auf seiner Flucht verletzte sich der 34-Jährige selbst. Außerdem überquerte der 34-Jährige auf seiner Flucht eine Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Hierbei wurde er von einem Pkw angefahren, blieb jedoch unverletzt.

Kurz darauf konnte er angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand und musste gefesselt werden. Der 34-Jährige wurde im Anschluss zunächst in einem Krankenhaus ambulant behandelt und anschließend in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

1019. Versuchter Einbruch in Gastronomiebetrieb – Untersendling

Zwischen Samstag, 09.07.2022, 20:00 Uhr und Montag, 11.07.2022, 10:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt über eine Hintertür zu einer Gaststätte in Untersendling zu verschaffen. Obwohl massive Gewalt angewendet wurde, gelang es den Tätern nicht, in das Objekt einzudringen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Thalkirchner Straße, Implerstraße und Brudermühlstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1020. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte – Waldperlach

Am Montag, 11.07.2022, gegen 10:00 Uhr, bekam eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf eines ihr unbekannten Mannes. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und berichtete, dass in der Nachbarschaft ein Einbruch stattgefunden hätte und ein Zettel mit ihrem Namen und Anschrift aufgefunden wurde (übliche Masche).

Die über 70-Jährige wurde von dem falschen Polizeibeamten angewiesen auf ihrer Bank einen fünfstelligen Eurobetrag abzuheben. Ihr wurde aufgetragen als Grund für die Geldauszahlung anzugeben, dass sie sich ein neues Auto kaufen wolle.

Als die Seniorin wieder zu Hause war, übergab sie das Geld sowie Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro einem Abholer. Nach kurzer Zeit schöpfte sie Verdacht und meldete sich am Polizeinotruf 110.

Die Ermittlungen hat die AG Phänomene übernommen.

Der Abholer wurde von der Seniorin wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, blonde Haare; helle Hose und Polohemd

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ulrich-von-Hutten-Straße und Putzbrunner Straße (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 aAG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Beachten Sie vor allem:

• Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

1021. Schwerpunktkontrolle der Münchner Verkehrspolizei – Aschheim

In der Nacht von Samstagabend, 09.07.2022, auf Sonntagmorgen, 10.07.2022, wurde durch zivile und uniformierte Polizeistreifen der Münchner Verkehrspolizei eine Kontrollaktion in Aschheim auf der dortigen Münchner Straße durchgeführt. Schwerpunkt dieser Kontrollen waren unzulässige Umbauten an Kraftfahrzeugen. Hierbei wurden insbesondere technische Veränderungen, die das Geräuschverhalten des Fahrzeuges veränderten, in Augenschein genommen.

Als Ergebnis der Kontrollaktion wurden an fünf Fahrzeugen nicht zulässige technische Veränderungen festgestellt. Diese Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Sie werden nun in der Verwahrstelle des Polizeipräsidiums München durch Sachverständige begutachtet.

Die Fahrzeugführer (zwischen 26 und 53 Jahre alt, mit Wohnsitzen in München, Landkreis München, Nürnberg, Freising, und Landkreis Ebersberg) müssen neben dem Bußgeldverfahren und den Abschleppkosten auch die Kosten für die Begutachtung der Fahrzeuge übernehmen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.