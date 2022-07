Freising/Altenhausen, 12.07.2022

Am gestrigen Montag, 11.07.2022 kam es in Freising / OT. Altenhausen zum Brand eines Carports. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 14.45 Uhr spielten drei Kinder im Vor- und Grundschulalter vor einem hölzernen Carport im Hollerweg mit Zündhölzern und setzten ihn dabei versehentlich in Brand. Hierdurch fingen auch die drei im Unterstand abgestellten Pkws, ein Anhänger und ein Motorrad Feuer. Auch am dazugehörigen Wohnhaus und am Nachbargebäude entstanden durch das Feuer Schäden an der Fassade und der Verglasung.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen 6-stelligen Bereich.

Eine Person erlitt durch die Aufregung eine leichte Kreislaufschwäche, die noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde.

Der Brandort wurde durch die Polizei sichergestellt. Eine Brandortbegehung wird heute im Laufe des Tages durch die Brandermittler der KPI Erding vorgenommen.