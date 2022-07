HAAG, LKR. BAYREUTH. Vergangenes Wochenende brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Unternschreez ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitagvormittag, 10 Uhr, bis Montagnachmittag, 15.20 Uhr, nutzten Einbrecher die Abwesenheit des Bewohners und öffneten gewaltsam ein Fenster der Wohnung in der Bayreuther Straße. Dort durchwühlten die Täter sämtliches Mobiliar und entwendeten letztlich Fahrradzubehör im Wert von etwa 50 Euro. Der Sachschaden am Fenster beträgt rund 150 Euro.

Zeugen, die im Laufe des Wochenendes verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Bayreuther Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.