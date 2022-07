REGENSBURG. Der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Leitender Kriminaldirektor Harald Wiesenberger, dankte zwei aufmerksamen Bürgern und händigte Ihnen Dankschreiben aus.

Am Nachmittag des 2. Februar 2022 hielten sich Herr Thomas Kölbl und Herr Tahsin Ahmed in der Regensburger Innenstadt, im Bereich eines Drogeriemarktes auf, als plötzlich beide auf ein Gerangel vor dem Geschäft aufmerksam wurden. Ein Ladendetektiv versuchte, einen flüchtenden Ladendieb festzuhalten, welcher sich jedoch heftig wehrte.

Als Herr Kölbl und Herr Ahmed die Situation erkannten, eilten Sie dem Ladendetektiv sofort zu Hilfe. Gemeinsam konnten sie diesen, trotz seiner massiven Gegenwehr, bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife festhalten. Er konnte festgenommen und das Diebesgut wieder ausgehändigt werden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Polizei lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Sowohl Herr Kölbl als auch Herr Ahmed wurden bei diesem Vorfall leicht verletzt.

Der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, Leitender Kriminaldirektor Harald Wiesenberger, dankte Herrn Kölbl und Herrn Ahmed am Freitag, 8. Juli 2022, für ihr beherztes Einschreiten und überreichte Ihnen ein Anerkennungsschreiben des Oberpfälzer Polizeipräsidenten Norbert Zink sowie eine Geldzuwendung.

Die von Herrn Kölbl und Herrn Ahmed an den Tag gelegte Zivilcourage gebührt höchste Anerkennung.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal explizit auf das wichtige Thema „Zivilcourage“ hinweisen. Jede(r) kann einen entscheidenden Teil dazu beitragen, eine Tat aufzuklären oder Schlimmeres zu verhindern. Das Wichtigste ist jedoch, sich dabei nicht selbst in Gefahr zu bringen. Das Wählen des Notrufes 110, sich um das Opfer zu kümmern und sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen kann in manchen Fällen ratsamer sein, als selbst einzuschreiten.

Nähere Informationen finden Sie beispielsweise unter www.aktion-tu-was.de oder www.zivile-helden.de.