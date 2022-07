WÜRZBURG. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf einem Autobahnrastplatz größere Mengen Marihuana und Haschisch sichergestellt. Die Beamten nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Rauschgifthandels ermittelt.



Die Autobahnfahnder der Verkehrspolizei nahmen am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, einen mit drei Personen besetzten Pkw mit Münchener Zulassung unter die Lupe, der auf einem Parkplatz an der A3-Tankrastanlage Würzburg-Süd geparkt war. Schon zu Beginn der Kontrolle stieg den Beamten deutlich wahrnehmbarer Marihuana-Geruch in die Nase. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte anschließend zum Auffinden von rund 170 Gramm Marihuana, ca. 200 Gramm Haschisch und Drogenutensilien, die allesamt sichergestellt wurden.



Die Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um drei aus dem Raum Freising stammende Männer im Alter von 18, 23 und 24 Jahren, denen unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen wird. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.