EMMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK; Vergangenen Sonntag wurde eine Frau am Emmeringer See von einem bislang Unbekannten unsittlich berührt. Im Anschluss entblößte sich der Mann und onanierte. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am Sonntag, 10.07.2022, befand sich eine 58-Jährige gegen 10 Uhr am südlichen Ufer des Emmeringer Sees und wollte sich dort im Freien umziehen.

Hierbei fasste ihr ein bislang Unbekannter unvermittelt ans Gesäß und ging danach wenige Meter weiter und begann dort zu onanieren.

Im Anschluss entfernte sich der Mann am See in Richtung Esting.

Eine Fahndung nach dem Täter führte nicht zu dessen Ergreifung.

Der Exhibitionist kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 bis 185 cm groß

ca. 35 bis 50 Jahre alt

schlanke, schlaksige Figur

kurze, dunkle Haare

langes schmales Gesicht

keine Brille, kein Bart

zur Bekleidung können keine weiteren Angaben gemacht werden

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und evtl. weitere Geschädigte sich unter 08141/6120 zu melden.