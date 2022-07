1324 – Pflanzendiebstahl aus Baumschule

Stadtbergen – Einen nicht ganz alltäglichen Fall von Diebstahl mussten die Beamten der PI Augsburg 6 am Wochenende aufnehmen. Die Besitzer einer Baumschule in der Panzerstraße hatten ihren Betrieb am Samstag (09.07.2022) gegen 13.00 Uhr versperrt. Als sie am Sonntag (10.07.2022) gegen 09.00 Uhr wieder dort eintrafen um die Pflanzen zu gießen, stellen sie ein aufgebrochenes Zugangstor, aufgebrochene Gartenhäuser und einen ebenfalls angegangenen Container fest.

Der oder die Täter hatten Pflanzen und Bäume (darunter u.a. japanische Zierahorne) im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendet. Zum Abtransport des Beuteguts müssen die Diebe mutmaßlich einen Transporter oder ein ähnlich geeignetes Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

1325 - Qualmender Pkw

BAB A8 / Höhe Rastanlage Edenbergen / Fahrtrichtung München

Am gestrigen Sonntagabend (10.07.2022) gegen 19.20 Uhr stellte der Fahrer eines Mercedes plötzlich fest, dass sein Fahrzeug aus unerklärlicher Ursache aus dem Motorraum zu qualmen begann. Der 18-jährige Autofahrer konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen manövrieren und zusammen mit seinen Mitfahrern das Auto verlassen. An seinem Fahrzeug entstand durch den Motorbrand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt, es kam auch zu keinen nennenswerten Behinderungen auf der Autobahn.

1326 – Bei Unfallabsuche: Hubschrauberpilot geblendet

Bissingen - Am 11.07.2022 gegen 00:40 Uhr wurde der Polizei ein überschlagener Pkw im Straßengraben neben der Staatsstraße 2212 Höhe des Bissinger Gemeindeteils Diemantstein gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeistreifen konnten keine Fahrzeuginsassen festgestellt werden. Daher wurden intensivste Suchmaßnahmen betrieben, unter anderem unter Einbindung eines Polizeihubschraubers. Der überschlagene Wagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Dillingen um sachdienliche Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

Die Piloten des Hubschraubers wurden während ihres Flugs über das Suchgebiet durch einen grünen Laserpointer geblendet. Als Verursacher konnte ein 48-Jähriger ermittelt werden. Seinen missbräuchlich verwendeten Laserpointer stellten die Beamten sicher. Der Flugbetrieb konnte ohne Einschränkungen fortgesetzt werden, die Hubschrauberpiloten blieben unverletzt und weiterhin dienstfähig. Gegen den 48-Jährigen wurden nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet.

1327 - Landwirt verletzt sich schwer

Mönchsdeggingen - Am Samstag fand ein 66-jähriger Landwirt seinen 73-jährigen Bruder im Futtersilo des gemeinsamen landwirtschaftlichen Anwesens. Der genaue Unfallhergang muss noch ermittelt werden, aber der 73-Jährige überfuhr vermutlich beim Futterabfräsen eine Mistgabel, die sich dann in der Walze verfing und diese blockierte. Daraufhin versuchte er anscheinend die Mistgabel aus der Walze zu entfernen, wobei ein Bein in die nicht abgeschaltete Walze geriet und zerquetscht wurde. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Mann zur ärztlichen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

1328 - Steinewerfer auf der B 2 verfehlen Auto nur knapp



Donauwörth OT Parkstadt - Am 10.07.2022, um 18.15 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Dillingen die Bundesstraße 2 in Richtung Norden. Der graue Mercedes des Mannes befand sich dabei auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Beim Zufahren auf die Fußgängerbrücke unterhalb des Donauwörther Freibades erkannte der 42-Jährige zu diesem Zeitpunkt zwei unbekannte junge Personen an der Brüstung stehen. Hierbei handelte es sich ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge um zwei Kinder bzw. Jugendliche. Eine der beiden Personen ließ unmittelbar vor dem Pkw einen Pflasterstein aus Granit auf die Fahrbahn fallen. Dieser verfehlte den Wagen nur knapp, weil der Fahrer geistesgegenwärtig einen Haken nach links schlug, woraufhin der Mercedes ins Schlingern geriet und eine Vollbremsung auf der Bundesstraße machte. Zu einer Kollision mit weiteren Pkw kam es glücklicherweise nicht. Ob ein Sachschaden entstand, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Beamte der Donauwörther Polizeiinspektion veranlassten eine sofortige Tatortbereichsfahndung nach den beiden jungen Personen, welche jedoch ohne Erfolg blieb. Aufschlagspuren des Granitpflastersteins auf der Fahrbahn konnten festgestellt werden. Der Stein wurde zur Spurensicherung sichergestellt.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Steinewerfer wie folgt:



1) Männlich, ca. 11 Jahre alt, schlank, orientalisches Erscheinungsbild, kurzes Haar, mit einem dunklen T-Shirt bekleidet

2) Männlich, ca. 12 Jahre alt, schlank, kurzes Haar, trug ein helles T-Shirt und eine orangefarbene bzw. weinrote Hose.

Seitens der Polizei wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

1329 – Bei Motorradkontrolle: zahlreiche Verstöße geahndet

Landkreis Donau-Ries - Am Sonntagnachmittag des 10.07.2022, von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr, führten Beamte der VPI Donauwörth Überwachungsfahrten mit zivilen Einsatzmotorrädern mit Videoaufzeichnungsmöglichkeit auf den bekannten „Zweiradstrecken“ im Landkreis Donau-Ries durch. Das Ziel waren hierbei hauptsächlich Motorradfahrende, die sich nicht an die Verkehrsregeln hielten. Insgesamt wurden bei der Aktion bei 45 Krafträdern diverse Ausrüstungsverstöße festgestellt und geahndet. Die Bilanz waren zudem mehrere Verwarnungen und acht Anzeigen aufgrund teils eklatanter Geschwindigkeitsverstöße. Die traurigen Spitzenwerte waren dabei toleranzbereinigte 109 km/h in einem 60 km/h-Bereich bei Donauwörth sowie 141 km/h bei erlaubten 100 km/h auf der Bundesstraße 25 bei Harburg. In beiden Fällen werden nun jeweils mindestens 320 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein einmonatiges Fahrverbot fällig. Die Beamten kündigten an, auch weiter sowohl uniformiert wie auch zivil mit entsprechenden Maschinen im Einsatz zu sein.