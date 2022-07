BAYREUTH. Montagmittag drangen unbekannte Einbrecher in eine Wohnung in Bayreuth ein. Mehrere Einsatzkräfte fahndeten im Anschluss nach den Männern. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Um 12.15 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Scheffelstraße. Der Bewohner war zu dieser Zeit nicht in dem Anwesen, bemerkte jedoch durch seine Überwachungskamera den Einbruch und verständigte die Polizei.

Bevor die Polizeistreifen in der Scheffelstraße eintrafen, waren die Täter bereits aus der Wohnung geflüchtet. Sie erbeuteten zwar kein Bargeld oder Wertgegenstände, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Ein Anwohner gab gegenüber den Beamten an, die Verdächtigen bereits gegen 10 Uhr in der Scheffelstraße gesehen zu haben.

Die Einbrecher werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Etwa 35 Jahre alt

Dunkle kurze Haare, Vollbart

Südländisches Aussehen

Kräftige Statur

Beiges langes Oberteil, schwarze Weste, dunkle Hose

Täter 2:

Etwa 40 Jahre alt

Dunkle kurze Haare

Südländisches Aussehen

Schlank

Dunkle Jacke

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum die beschriebenen Personen oder verdächtige Fahrzeuge in der Nähe der Scheffelstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.