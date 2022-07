Inhalt:

1011. Widerruf der Vermisstenfahndung nach einer 71-jährigen Münchnerin – Neuperlach

-siehe Medieninformation vom 10.07.2022, Nr. 1010

1012. Räuberische Erpressung auf Gaststätte – Pasing

1013. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzungsdelikt – Obergiesing

1014. Größerer Brand in Müllsortierungsanlage – Garching-Hochbrück

1015. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Gastronomiebetrieb – Grünwald

1016. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus – Bogenhausen

1017. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Unterschleißheim

1011. Widerruf der Vermisstenfahndung nach einer 71-jährigen Münchnerin – Neuperlach

-siehe Medieninformation vom 10.07.2022, Nr. 1010

Wie bereits berichtet, wurde eine 71-jährige Frau seit Samstag, 09.07.2022, gegen 07:00 Uhr, vermisst.

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 14:00 Uhr, meldeten Passanten, dass sich die 71-Jährige sitzend in einer Wiese nahe der Ortsverbindungsstraße Haar-Gronsdorf Richtung Salmdorf befindet.

Der hinzugezogene Rettungsdienst stellte keine akute Behandlungsbedürftigkeit fest, somit konnte die 71-Jährige in das Seniorenheim zurückgebracht werden.

Das Kommissariat 14 (u.a. Vermisstenfälle) übernahm die abschließende Sachbearbeitung.

1012. Räuberische Erpressung auf Gaststätte – Pasing

Am Montag, 11.07.2022, gegen 01:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter kurz vor Ladenschluss eine Gaststätte in Pasing. Unter Vorhalt eines spitzen Gegenstandes forderte der Täter von dem 43-Jährigen mit Wohnsitz in München Bargeld. Der 43-Jährige kam der Forderung nicht nach, woraufhin der Täter ohne Tatbeute aus der Gaststätte flüchtete.

Der 43-Jährige verständigte die Polizei über den Notruf. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 180-185 cm groß, schlanke Figur; dunkle Kapuzenjacke, dunkle Hose, dunkle Mütze, schwarze Maske und helle Handschuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße und Am Knie (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1013. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzungsdelikt – Obergiesing

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 17.00 Uhr, meldeten Zeugen über den Notruf der Münchner Polizei einen Streit im Bereich einer Wohnung in Obergiesing. Der Bewohner einer Wohngemeinschaft soll mit einem spitzen Gegenstand bewaffnet sein und damit eine Mitbewohnerin angreifen.

Mehrere Polizeistreifen wurden zum Einsatzort geschickt. Vor Ort konnte ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München angetroffen und ohne Widerstand festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte er zuvor mit einem spitzen Gegenstand eine 50-jährige Mitbewohnerin angegriffen und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 50-Jährige wurde vor Ort durch die Polizei und den Notarzt versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Der 64-jährige Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.

In Abstimmung mit der Kapitalstaatsanwaltschaft München und dem Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) wird das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) die weiteren Ermittlungen übernehmen.

1014. Größerer Brand in Müllsortierungsanlage – Garching-Hochbrück

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 21:30 Uhr, ereignete sich im Bereich Ingolstädter Landstraße in Garching-Hochbrück ein Brand in einer dortigen Müllsortierungsanlage. Die sofort verständigten Rettungskräfte aus Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung und einen Großbrand fest.

Das Feuer konnte schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für unbeteiligte Personen. Durch den Brand wurde auch niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm das Kommissariat 13 (Branddelikte).

1015. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Gastronomiebetrieb – Grünwald

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 21:30 Uhr, bemerkte eine Polizeistreife, wie ein 22-Jähriger, mit Wohnsitz im Landkreis München, versuchte, mit einem falschen Schlüssel das Schloss eines Gastronomiebetriebs zu öffnen. Auf Befragen gab er an, in das Objekt einbrechen zu wollen, um dort etwas zu Essen zu entwenden.

Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen und nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

An den Schlössern des Gastronomiebetriebs entstand kein sichtbarer Sachschaden.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1016. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus – Bogenhausen

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 03:10 Uhr, fielen einer zivilen Polizeistreife zwei Personen auf. Einen der beiden erkannten sie als einschlägig bekannten Einbrecher. Beim anschließenden Versuch, die beiden zu kontrollieren, flüchteten beide zunächst. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnten sie allerdings gestellt werden.

Bei der Durchsuchung des 57-Jährigen mit Wohnsitz in München und des 60-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurden diverser Schmuck sowie Handfunkgeräte gefunden. Die beiden Tatverdächtigen machten keine Angaben zur Herkunft des Schmuckes.

In der Nähe des Festnahmeortes konnte ein frisch aufgebrochenes Einfamilienhaus, festgestellt werden. Nach telefonischer Rücksprache mit der vor Ort nicht anwesenden Eigentümerin des Hauses, konnten die Schmuckstücke eindeutig als deren Eigentum zugeordnet werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeiinspektion gebracht.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des 57-Jährigen konnte weiteres Beweismaterial sowie Stehlgut sichergestellt werden. Unter anderem konnten Gegenstände gefunden werden, welche zu Einbrüchen aus Bürogebäuden zugeordnet werden konnten. Wegen diesen Einbrüchen wurde bereits gegen den 60-Jährigen ermittelt.

Die beiden Tatverdächtigen befinden sich aktuell in Haft und werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium vorgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1017. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Unterschleißheim

Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 16:40 Uhr, hielt ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising in der Carl-von-Linde-Straße in Unterschleißheim in zweiter Reihe, um seinen dort am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw-Anhänger anzuhängen.

Zeitgleich befuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in Landkreis Dachau mit einem Nissan Pkw die Carl-von-Linde-Straße in Richtung B 13. Dabei fuhr er nach ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw. Der Nissan kollidierte zunächst mit dem Anhänger und im Anschluss mit dem Pkw.

Durch den Unfall wurde der Pkw des 42-Jährigen ca. 60 Meter weit nach vorne geschoben und die Anhängerkupplung aus dem Pkw gerissen. Der Anhänger kippte auf die Seite und wurde gegen einen geparkten Wohnwagen geschoben. Der Pkw des 48-Jährigen kam auf dem Gegenfahrstreifen zum Stehen.

Der 42-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Der 48-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 48-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

An den beiden Fahrzeugen und dem Anhänger entstanden Totalschäden. Der Wohnwagen wurde schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Carl-von-Linde-Straße für mehrere Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.