WÜRZBURG - INNENSTADT. Auf die Handys eines Mobilfunkgeschäftes hatte es ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen abgesehen. Der Täter schlug die Glastür ein und gelangte so in den Laden. Dort entwendete er die in der Auslage befindlichen Handys und machte sich unerkannt aus dem Staub. Zur Aufklärung der Tat sucht die Kripo auch nach Zeugen.

Kurz nach 06:00 Uhr löste der Alarm des Mobilfunkgeschäftes am Kürschnerhof aus. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt, die kurze Zeit später vor Ort war, konnte nur noch feststellen, dass ein Unbekannter die Glastür eingeschlagen hatte und so in das Geschäft gelangt war. Dem Sachstand nach entwendete der Täter die als Vorführgeräte im Geschäft ausgelegten Handys und flüchtete anschließend unerkannt. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Würzburg und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr am Kürschnerhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, werden gebeten sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.