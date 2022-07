Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall zwischen E-Bike-Fahrern - 15-Jähriger leicht verletzt - Technisch verändertes E-Bike sichergestellt

WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten E-Bikes ist ein 15-Jähriger, der ohne Helm unterwegs war, leicht verletzt worden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Obernburg am Main.

Etwa gegen 12:00 Uhr am Sonntagmittag befuhr ein 53-Jähriger zusammen mit seiner 46-jährigen Frau die Landstraße und wollte von dieser auf Höhe der Sparkasse nach links in die Rathausstraße abbiegen. Zum Zeitpunkt des Abbiegevorgangs wollte ein 15-Jähriger das Pärchen überholen und musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach links ausweichen und kollidierte dort mit einem Laternenmast. Der Jugendliche, der keinen Helm getragen hat, musste mit einer Kopfverletzung nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Obernburg am Main konnte durch die Streife ein offensichtlich nachgerüsteter Akku festgestellt werden. Da der Anfangsverdacht auf eine technische Veränderung an dem Fahrrad vorgelegen hat, stellte die Streife das E-Bike zur Durchführung eines entsprechenden Gutachtens sicher.

Präventionskampagne #KopfEntscheidung

Im Rahmen der Kampagne informiert die unterfränkische Polizei über die Gefahren im Straßenverkehr und gibt Tipps wie Radfahrer sicherer an das Ziel kommen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist der Fahrradhelm, der vor schweren Verletzungen schützen kann: https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

Ohne Führerschein unterwegs - 23-Jähriger entzieht sich mit überhöhter Geschwindigkeit Verkehrskontrolle

LAUFACH / SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 23-Jähriger hat sich am späten Sonntagabend einer Verkehrskontrolle der Polizeiinspektion Aschaffenburg entzogen und ist mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortsgebiete von Laufach und Sailauf geflüchtet. Der Mann muss sich nun wegen einer Vielzahl von Verkehrsdelikten verantworten.

Etwa gegen 22:10 Uhr geriet der VW Polo eines 23-Jährigen ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei und sollte auf Höhe des Getränkemarktes in Sailauf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt zunächst fort. Nachdem er am Kreisverkehr auf Höhe des Hotels Weyberhöfe in Richtung Laufach weitergefahren ist, bog er in Fronhofen schließlich nach links in ein Wohngebiet ab und beschleunigte sein Fahrzeug plötzlich auf rund 80 km/h.

Der 23-Jährige reagierte weiterhin nicht auf die Anhaltesignale der Streife und konnte auch durch zwischenzeitlich hinzugerufene Dienstfahrzeuge nicht zum Anhalten bewegt werden. Er setzte seine rücksichtslose Fahrt über Laufach und anschließend zurück nach Fronhofen fort und verlor auf Grund seiner überhöhten Geschwindigkeit mehrmals fast die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Dr.-Friedrich-Stein-Straße kam es beinahe zu einem Unfall mit einem abbiegenden dunklen Kombi.

Nach rund 20 Minuten stoppte er schließlich seinen Pkw „Am Katzenrain“ in Fronhofen und konnte von den Streifen festgenommen werden. Den Grund für seine riskante und gefährliche Fahrweise benannte er direkt selbst - der 23-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann muss sich nun wegen einer Vielzahl von Verkehrsdelikten - unter anderem einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch verkehrswidriges und rücksichtsloses zu schnelles Fahren sowie einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen - verantworten.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet Verkehrsteilnehmer, insbesondere den Fahrer des genannten dunklen Kombis, die durch den 23-Jährigen gefährdet worden sind, sich unter Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Polizeibeamtin beobachtet in Freizeit dreisten Diebstahl - Zwei Tatverdächtige noch vor Ort festgenommen

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Durch die Mitteilung einer vor Ort wohnenden Polizeibeamtin konnten zwei Männer am späten Sonntagabend nach dem Diebstahl aus dem Außengelände eines Supermarktes festgenommen werden. Das Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Gegen 21:10 Uhr befand sich die Polizeibeamtin auf dem Balkon ihres Wohnanwesens und konnte zwei männliche Personen auf dem Gelände eines Supermarktes am Hansaring beobachten. Diese waren gerade im Begriff über einen dortigen Bauzaun Blumentöpfe zu heben und diese zu entwenden. Die Polizeibeamtin verständigte umgehend die Dienststelle in Obernburg und konnte zudem eine sehr detaillierte Personenbeschreibung und die Fluchtrichtung der beiden Männer durchgeben. Hierdurch konnten die beiden Täter im Alter von 17 und 20 Jahren noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Die beiden Festgenommen wurden zunächst zur Dienststelle gebracht und von dort nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund eines besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rechter Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter an einem in der Bodenschwinghstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen 1er BMW den rechten Außenspiegel.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Weiterer Außenspiegel beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein Unbekannter beschädigte zwischen Samstag, 19:45 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, den Außenspiegel eines im Seeweg 14 abgestellten blauen Opel Zafira. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Beifahrertür eines Seat Ibiza beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

ALZENAU, LKR. ASCHAFEFNBURG. Am Freitag gegen 14:30 Uhr parkte ein Anwohner seinen Seat Ibiza ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als er am Sonntag gegen 18:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der rechten Beifahrertür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.