LAUF A.D.PEGNITZ. (844) In der Zeit zwischen Freitagabend (08.07.2022) und Samstagmittag (09.07.2022) brachten Unbekannte in Lauf a. d. Pegnitz an einer Gebäudefassade mehrere Graffiti an. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Unbekannte beschmierten im genannten Zeitraum das Geschäftsgebäude einer politischen Partei in der Barthstraße in Lauf a. d. Pegnitz mit mehreren Symbolen und dem Schriftzug „Hitler“ in schwarzer Farbe.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Lisa Hierl