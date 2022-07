KÜPS, LKR. KRONACH. Über 100 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei beschäftigte am Montagmorgen der Brand einer Fertigungshalle im Küpser Industriegebiet. Die Kriminalpolizei Coburg übernahm die Ermittlungen.

Am Montagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, ging die Mitteilung über den Brand des Firmengebäudes in der Straße „Am Bahnhof“ bei der Integrierten Leitstelle Coburg ein. Aus der Halle der Glasveredelungsfirma stieg bereits schwarzer Rauch auf. Die Anwohner waren angehalten, Türen und Fenster aufgrund der starken Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Schnell brachten die Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren den Brand unter Kontrolle und löschten diesen. Zwei Mitarbeiter der Firma erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zudem entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Brandfahnder der Kripo Coburg übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Feuers.