Seit Samstag, 09.07.2022 wird aus einem Seniorenwohnheim am Plievierpark in München Neuperlach eine 71-jährige Frau vermisst. Die Dame leidet an einer Demenzerkrankung, ist jedoch körperlich fit und dürfte zu Fuß unterwegs sein.

Hinweise zur Bekleidung und ein Lichtbild der Frau sind in unserem Fahndungsportal abrufbar.

Öffentlichkeitsfahndung:

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.