SCHWINDEGG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Auf frischer Tat konnte die Polizei am späten Samstagabend, 9. Juli 2022, einen 19 Jahre alten Einbrecher festnehmen. Der Tatverdächtige hatte sich zuvor gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in Schwindegg verschafft und versucht, einen Tresor zu öffnen. Er befindet sich unter Auflagen auf freiem Fuß, die Ermittlungen gegen ihn laufen derweil weiter.

Zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizei Mühldorf am Inn, von umliegenden Dienststellen, der Bundespolizei und auch ein Polizeihubschrauber waren am späten Samstagabend (09.07.2022) in Schwindegg erfolgreich im Einsatz. Nach einem Alarm, der gegen 23.10 Uhr aus einem Supermarkt auflief, umstellte die Polizei das Gebäude in der Buchbacher Straße und konnte bei der anschließenden Durchsuchung des Objekts den Tatverdächtigen festnehmen.

Überprüfungen ergaben im Anschluss, dass der Einbrecher über das Dach in die Räumlichkeiten des Supermarktes gelangt war und drinnen erfolglos versucht hatte, einen Tresor aufzubrechen. Nach dem Eintreffen der Polizei hatte der Mann versucht, sich im Dachbereich zu verstecken, wo er aber lokalisiert und gegen 01.30 Uhr festgenommen werden konnte.

Für die Kriminalpolizei begannen Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) vor Ort mit den Ermittlungen. Fortgeführt werden diese nun vom zuständigen Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein wurde der 19-jährige rumänische Staatsangehörige am heutigen Sonntagvormittag (10.07.2022) von den Ermittlern dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl, setzte diesen aber unter Auflagen außer Vollzug.