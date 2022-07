Am Freitag, 08.07.2022, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 43-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fiat Pkw die Pilgersheimer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Humboldtstraße wollte der 43-Jährige diese geradeaus überqueren. Aufgrund eines verkehrsbedingten im Kreuzungsbereich stehenden Pkws, lenkte er sein Fahrzeug links an diesem vorbei.

Zeitgleich fuhr eine 61-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Motorroller auf der Pilgersheimer Straße in die entgegengesetzte Richtung. Sie wollte ebenfalls die Kreuzung geradeaus überqueren.

Aufgrund seines Fahrmanövers geriet der 43-Jährige auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und kollidierte dabei mit dem Roller der ihm entgegenkommenden 61-Jährigen.

Die 61-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen bei der Unfallaufnahme kam es nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.