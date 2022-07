OBING, OT MITTERPIRACH, LKR. TRAUNSTEIN. Beim Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am späten Freitagabend, 8. Juli 2022, entstand hoher Sachschaden und mehrere Kälber verendeten. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Freitagabend (08.07.2022 kam es gegen Mitternacht zu einem Brand in einem Stroh- und Heustadel auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindebereich von Obing. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Stadel bereits im Vollbrand. Durch das beherzte Eingreifen der umliegenden freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus weitestgehend verhindert werden, dennoch wurde es stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch den Brand kam es zu keinem Personenschaden, jedoch verendeten im Gebäude zehn Kälber. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Noch in der Nacht übernahm der Dauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein (KDD) die ersten Brandermittlungen, welche in den Folgetagen durch das Fachkommissariat der Kripo fortgeführt werden. Am Einsatz waren in der Spitze bis zu 200 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Traunstein und Rosenheim beteiligt, darunter neben der einsatzleitenden Feuerwehr Obing die umliegenden Feuerwehren, die Unterstützungsgruppe der örtlichen Einsatzleitung sowie zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes.