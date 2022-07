POING,LKRS.EBERSBERG.Beim Brand der Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer in Poing entstand am heutigen Nachmittag hoher Sachschaden. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an.

Gegen 13:10 Uhr waren die Rettungskräfte über einen Vollbrand der Ostfassade des Gotteshauses informiert worden. Das Feuer konnte zwischenzeitlich gelöscht werden, dennoch ist die Feuerwehr aktuell mit starken Kräften vor Ort, um eventuelle Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der Kirche, verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt nach einer ersten Beurteilung im hohen sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit wird von fahrlässigem Handeln in Verbindung mit der Vernichtung von Unkraut ausgegangen.

Der Feuerwehreinsatz führt derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Zentrum von Poing, die vermutlich noch den Nachmittag über andauern werden.