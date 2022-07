REGENSBURG. Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete am 8. Juli 2022 den Interimsleiter der Polizeiinspektion Regensburg Nord, Polizeihauptkommissar Matthias Gröger. Zugleich führte er seinen Nachfolger, Ersten Polizeihauptkommissar Armin Glötzl, in sein Amt ein.



Am 8. Juli 2022 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Regensburg Nord in den großen Besprechungsraum des Polizeipräsidiums Oberpfalz geladen. Der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Polizeihauptkommissar Matthias Gröger. Mit Ersten Polizeihauptkommissar Armin Glötzl konnte nahtlos der neue Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Nord vorgestellt und in sein Amt eingeführt werden.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Regensburg Nord betreuen auf dem flächenmäßige kleinsten Dienstgebiet der Oberpfalz knapp 39.500 Einwohner, haben jedoch mit dem Dultplatz, der Donau Arena, der Jahninsel und dem Grieser Spitz bedeutende Einsatzschwerpunkte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Inspektion Am Protzenweiher klärten über 70 Prozent der aufgenommenen Straftaten auf. Der Polizeipräsident bilanzierte: „Durch die gute Arbeit der Polizeiinspektion Regensburg Nord ist es möglich, im Regensburger Stadtnorden sicher zu leben.“

Der Polizeipräsident bedankte sich bei Polizeihauptkommissar Matthias Gröger für die sechsmonatige Leitung der Polizeiinspektion Regensburg Nord und stellte fest, „Sie haben alle anfallenden Aufgaben überzeugend bewältigt“. Dabei hob er die besonderen Einsatzlagen unter der Leitung des Polizeihauptkommissars hervor. In den zurückliegenden sechs Monaten kam es im Dienstgebiet u. a. zu einer Versammlungslage mit 2.500 Teilnehmern, die Maidult mit ca. 800.000 Besuchern fand erstmals wieder statt und vor wenigen Wochen musste eine 250 kg schwere Bombe entschärft werden. Der Polizeihauptkommissar übernahm die Leitung der Dienststelle im Rahmen eines Personalauswahl und -entwicklungsverfahrens für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst). Gröger kehrte am 1. Juli 2022 wieder zu seiner Stammdienststelle, der Polizeiinspektion Regensburg Süd, zurück.

Seit dem 1. Juli 2022 leitet Erster Polizeihauptkommissar Armin Glötzl die Geschicke der Polizeiinspektion. Im Rahmen des Festakts konnte der neue Leiter nun der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Über den Ersten Polizeihauptkommissar berichtete Zink, dass dieser durch seine „beeindruckende Laufbahn bei der Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen einen breiten Erfahrungswert erworben hat und damit für die Leitung der Polizeiinspektion bestens geeignet ist“.

Werdegang PHK Matthias Gröger

Gröger begann seine Karriere bei der bayerischen Polizei 2011 zunächst mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach einem Jahr Ausbildung beendete Gröger diese und begann mit dem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst ebenfalls in Sulzbach-Rosenberg. Dem Studium schloss sich ab 2015 eine Verwendung als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd an, ehe Gröger 2019 das Personalauswahlverfahren für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene im Polizeivollzugsdienst begann. Hier absolvierte er Stationen beim Sachgebiet E 2 im Polizeipräsidium Oberpfalz (zuständig für Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie verkehrspolizeiliche Aufgaben), der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und der Polizeiinspektion Amberg. Den Abschluss dieses Verfahrens bildete die halbjährliche Leitung der Polizeiinspektion Regensburg Nord.

Werdegang EPHK Armin Glötzl

Bei Glötzl begann der Einstieg in den Polizeiberuf 1993 ebenfalls mit der Ausbildung im mittleren Dienst und einem Umstieg noch während der Ausbildung in das Studium zum gehobenen Dienst. Nach Studium und einer anschließenden Verwendung bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen in Dachau und München leistete er ab 1998 viele Jahre beim Bayerischen Landeskriminalamt Dienst. 2014 folgte schließlich der Wechsel in das Polizeipräsidium Oberpfalz mit einer Verwendung als Sachbearbeiter für Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Nach einer halbjährigen Abordnung zum Polizeipräsidium Oberpfalz, SG E 2, konnte Glötzl zum 1. Juli 2022 das Amt des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Regensburg Nord übertragen werden. Glötzl war während seiner Zeit beim Bayerischen Landeskriminalamt und der Polizeiinspektion Regensburg Süd für insgesamt 27 Monate bei Auslandsmissionen der Bayerischen Polizei in Afghanistan eingesetzt.