TITTMONING, LKR. TRAUNSTEIN. Seit Montag, 20. Juni 2022, wird der 48-jährige Andreas Nickel aus einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Tittmoning vermisst. Die Polizeiinspektion Laufen bittet bei der Suche nach dem Vermissten auch um Mithilfe der Öffentlichkeit.

Andreas Nickel (48), der in einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Tittmoning untergebracht ist, wird dort bereits seit dem Abend des 20. Juni 2022 vermisst. Der Mann ist aus zivilrechtlichen Gründen in dieser Einrichtung wohnhaft und befand sich auf einem genehmigten Ausgang. Er kam jedoch nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück. In der Vergangenheit geschah dies stets zuverlässig.

Personenbeschreibung:

Andreas Nickel ist ca. 160 cm groß, 70 kg schwer und hat kurze dunkle Haare. Als Herr Nickel die Einrichtung in Tittmoning verließ war er mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose, einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Mütze bekleidet. Er führte ein gelbes Herrenrad einer unbekannten Marke mit sich.

Sämtliche bekannten Kontaktadressen des Vermissten sowohl in hiesiger Region, als auch im mittelfränkischen Nürnberg/Fürth, Treuchtlingen, Ansbach und Weißenburg erbrachten bislang keine weiteren Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich Herr Nickel im benachbarten Österreich befindet. Der Vermisste ist nicht zwingend auf Medikamente angewiesen, leidet jedoch an psychischen Problemen und einer Suchterkrankung.

Da der aktuelle Aufenthaltsort des Vermissten nicht bekannt ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Nickel in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit gebeten, sich mit Hinweisen auf den Verbleib des Mannes unter der Telefonnummer (08682) 89880 an die Polizeiinspektion Laufen oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.