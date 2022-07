1301 - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Bissingen - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Abend des 07.07.2022 bei Bissingen. Gegen 19:30 Uhr war ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads mit seiner gleichaltrigen Sozia auf einer Teerstraße südlich des Bissinger Ortsteils Fronhofen in Richtung Kreisstraße DLG 5 unterwegs. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 31-jähriger Fahrer einer Kombilimousine ebenfalls eine Teerstraße aus Richtung Kreisstraße DLG 5 in Richtung des Bissingers Gemeindeteils Thalheim. Am Einmündungsbereich der beiden Teerstraßen missachtete der 16-Jährige die Vorfahrt des 31-Jährigen, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der 16-Jährige und seine Mitfahrerin wurden bei der Fahrzeugkollision schwer verletzt. Der 16-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Uniklinikum nach Ulm geflogen. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem kritischen Zustand, dieser hat sich mittlerweile stabilisiert. Seine 16-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls per Rettungshelikopter in eine Universitätsklinik gebracht. Der 31-Jährige und seine 35-jährige Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Donauwörth gefahren.

Am Moped entstand Totalschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, am Wagen des 31-Jährigen entstand ebenfalls Totalschaden, dieser beläuft sich auf circa 6.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde für die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Bereich um die Unfallstelle musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Bei den Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Diemantstein und Thalheim mit insgesamt 24 Einsatzkräften vertreten.

1302 - Graffitisprayer auf frischer Tat festgestellt

Monheim - Ein aufmerksamer Zeuge stellte am 07.07.2022, um 22:00 Uhr, an der Unterführung der B2 bei Monheim-Kreut zwei Graffitisprayer auf frischer Tat fest und informierte per Handy die Polizei. Beim Eintreffen der Streife flüchtete das Duo, das gerade vier frische „Tags“ mit jeweils vier auf zwei Meter Größe gesprüht hatte. Die Beiden ließen jedoch bei der Flucht einen offenen Pkw mit zahlreichen Spraydosen sowie Graffitiutensilien und dem Geldbeutel eines der Männer am Tatort zurück. Beide Tatverdächtige (20 und 19 Jahre alt) konnten daher wenig später von Beamten der PI Donauwörth ermittelt und wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung durch Graffiti angezeigt werden. Die festgestellten Spuren werden momentan ausgewertet. Die Höhe des in der Unterführung entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

1303 - Kind auf Fahrrad angefahren: Unfallflucht

Donauwörth OT Riedlingen - Am Morgen des 07.07.2022, um 07:20 Uhr, war ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad ordnungsgemäß auf dem Radweg am Bahnweg unterwegs. Ein entgegenkommender weißer Kleintransporter streifte das Kind vor der Einmündung zur Straße „An der Westspange“ an der rechten Körperseite und flüchtete nach dem Anprall über den Bahnweg in Richtung Riedlingen.

Die Schülerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen am linken Unterarm. Polizeilicherseits wurde ein Ermittlungsverfahren - momentan gegen Unbekannt - wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.