992. Terminhinweis: Berufsinformationstag des Polizeipräsidiums München

Das Polizeipräsidium München veranstaltet

am Samstag, 23.07.2022, von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr,

bei der Bereitschaftspolizeiabteilung München, Rosenheimer Straße 130, 81669 München

einen Berufsinformationstag, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Wer Interesse am Beruf der Polizistin/des Polizisten hat, kann sich an diesem Tag über die Aufgaben und Möglichkeiten bei der Münchner Polizei ausführlich informieren.

Eine rechtzeige telefonische Voranmeldung ist zwingend erforderlich. Hierfür kontaktieren sie bitte die Werbestelle des Polizeipräsidiums München 089/29080300.

Bitte nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel, da leider keine Parkplätze zur Verfügung stehen.

https://www.mit-sicherheit-anders.de/termine-und-infos/veranstaltungen/

993. Körperverletzungsdelikt; ein Tatverdächtiger ermittelt – Schwabing

-siehe Medieninformation vom 04.07.2022, Nr. 979

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 14:10 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt auf einer Parkbank in der Schleißheimer Straße zum Nachteil einer 20-Jährigen mit Wohnsitz in München, welche mit einem muslimischen Kopftuch bekleidet war.

Durch das Kommissariat 44 konnte im Rahmen von Ermittlungen im Nahbereich der Tatörtlichkeit ein 86-Jähriger mit Wohnsitz in München als Tatverdächtiger ermittelt und identifiziert werden.

Das Kommissariat 44 (politisch rechtsmotivierte Kriminalität) führt weiterhin die Ermittlungen.

994. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängern; drei Personen verletzt – Unterschleißheim/Lohhof

Am Mittwoch, 06.07.2022, gegen 15:50 Uhr, rangierte ein bislang unbekannter männlicher Fahrer eines silbernen Pkw rückwärts aus einer Parklücke am Rathausplatz Ecke Robert-Schumann-Straße in Unterschleißheim.

Zur selben Zeit gingen eine 9-Jährige, ein 20-Jähriger und eine 25-Jährige (alle mit Wohnsitzen in München) zu Fuß hinter dem Pkw vorbei. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw gegen die Fußgänger. Alle drei Fußgänger wurden leicht verletzt. Das Kind wurde zur Abklärung der Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw-Fahrer setzte nach Beendigung seines Rangiervorgangs die Fahrt ohne anzuhalten fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der geflüchtete Pkw-Fahrer ist ca. 65 Jahre alt und männlich. Näheres zu ihm ist nicht bekannt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel. (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

995. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl – Haar

Am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 19:05 Uhr, teilte ein 42-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München über den Polizeinotruf 110 mit, dass er soeben beraubt wurde und der Täter flüchtig sei.

Die Einsatzkräfte trafen vor einem Wohnanwesen in Haar auf den 42-Jährigen. Dieser wollte dem Täter zuvor zwei neuwertige Mobiltelefone verkaufen. Der Kontakt kam über ein Onlineportal zustande. Nachdem der Kaufinteressent beide Mobiltelefone zur Begutachtung an sich genommen hatte, rempelte er den 42-Jährigen an und flüchtete in Richtung Jagdstraße. Der 42-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, an denen knapp 20 Streifen beteiligt waren, wurden zwei Tatverdächtige angetroffen und festgenommen. Die Täterbeschreibung des Verkäufers passte zu einem der Verdächtigen. Bereits bei der Anfahrt durch die Streife beobachteten die Beamten, wie die Personen etwas in ein nahegelegenes Gebüsch steckten. Es handelte sich dabei um die zuvor entwendeten Mobiltelefone, die sich noch in der Verpackung befanden. Sie wurden als Beweismittel sichergestellt.

Beide Tatverdächtige, ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) wurden festgenommen und zur Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion 27 (Haar) gebracht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden sie von der Dienststelle aus entlassen.

Das Kommissariat 61 (u.a. räuberischer Diebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

996. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Gastronomiebetrieb – Pasing

Am Freitag, 08.07.2022, gegen 00:55 Uhr, bekam ein 55-Jähriger Gastronom mit Wohnsitz in München eine Alarmmeldung auf sein Mobiltelefon, welche durch einen Bewegungsmelder in seiner Gaststätte ausgelöst wurde. Er begab sich umgehend zu seinem Betrieb und bemerkte dort im Inneren Taschenlampenlicht. Er informierte daraufhin sofort den Polizeinotruf 110.

Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gebäude und konnten den Tatverdächtigen, einen 29-Jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz beim Verlassen des Objekts festnehmen. Bei seiner Festnahme führte der 29-Jährige mehrere Hundert Euro Bargeld noch unbekannter Herkunft sowie ein Messer mit sich. Es stellte sich heraus, dass die Zugangstür an der Gebäuderückseite aufgehebelt war.

Da der 29-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

997. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Schwabing

Am Mittwoch, 06.07.2022, gegen 08:20 Uhr, wurde die Polizei über ein mögliches Tötungsdelikt in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus informiert.

Kurz darauf wurden die beiden Bewohner (ein Ehepaar, beide Personen über 80 Jahre alt) von den eingetroffenen Polizeibeamten in der Wohnung tot aufgefunden. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort hat der Ehemann erst seine Frau und danach sich selbst erschossen. Eine Schusswaffe wurde bei den toten Personen aufgefunden und sichergestellt. Die Motivlage dieser Tat steht nach dem aktuellen Erkenntnisstand der Kriminalpolizei wahrscheinlich in einem Kontext mit einer schweren Erkrankung der Frau.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 11 (Tötungsdelikte) übernommen.

Wir berichten in der Regel nicht über Fälle von Selbsttötungen, da nach einer Berichterstattung über Suizide öfters Nachahmungstaten erfolgen. Da im vorliegenden Fall zugleich ein Tötungsdelikt vorliegt, überwiegt jedoch das öffentliche Informationsinteresse. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Presse zu informieren.

Ergänzend weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass, wenn eine Bezugsperson oder Sie selbst sich in einer seelischen Notlage befinden, es auch entsprechende Hilfsangebote gibt. Entlastende Gespräche und Infos zu weiteren Hilfsangeboten gibt es beim „Krisendienst Psychiatrie“. Unter der Telefonnummer 0180-655 3000 können Sie sich einfach und direkt rund um die Uhr professionelle Hilfe holen.

Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de.

998. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus Kraftfahrzeug – Ludwigsvorstadt

Am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 21:50 Uhr, bemerkte ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in München wie ein ihm unbekannter Mann in der Ludwigsvorstadt in einem unversperrten Pkw einstieg und diesen nach Gegenständen durchwühlte. Im Anschluss verließ der Täter das Fahrzeug und entfernte sich vom Tatort.

Der 33-Jährige meldete die Tat dem Polizeinotruf 110 und verfolgte den Täter. So konnte er den Tatverdächtigen der hinzugekommenen Polizeistreife zeigen. Der Tatverdächtige, ein 50-jähriger Ungar, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte Diebesgut bei ihm gefunden werden. Die genaue Zuordnung der Beute bedarf weiterer Ermittlungen.

Der 50-Jährige wurde erst im April 2022 aus der Haft wegen ähnlicher Delikte entlassen. Der 50-Jährige wird nun dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

999. Organisierter Callcenterbetrug; sog. Schockanruf – Trudering

Am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 12:00 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter telefonisch kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer schilderte dem Rentner, dass seine Tochter einen tödlich verlaufenden Verkehrsunfall verursacht habe. Um einer drohenden Haftstrafe zu entgehen, müsse er mehrere Zehntausend Euro Kaution bezahlen.

Der Senior begab sich sodann zu seiner Bankfiliale, um den geforderten Betrag von mehreren Zehntausend Euro abzuheben. Der aufmerksame Mitarbeiter der Bank erkannte den Betrug und rief sofort die Polizei über den Notruf 110. Glücklicherweise kam es zu keinem Geldtransfer und der über 80-Jährige wurde nicht erneut kontaktiert.

Abschließende Ermittlungen hat das Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- übernommen.

1000. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Untersendling

Am Mittwoch, 06.07.2022, läutete ein bislang unbekannter männlicher Täter, gegen 12:00 Uhr, an der Wohnungstür einer über 80-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der Täter behauptete, dass es im Nahbereich zu Wasserrohrbrüchen gekommen wäre und er nun auch die Wasseranschlüsse in ihrer Wohnung überprüfen müsse.

Der vermeintliche Handwerker begab sich zunächst in die Küche, wo er den Wasserhahn aufdrehte. Anschließend ging er in das Badezimmer und wies die Seniorin an, den Duschkopf zu halten, während das Wasser lief. Nach etwa fünf Minuten verließ der Mann die Wohnung wieder und gab an, dass alles in Ordnung wäre.

Erst nach mehreren Stunden bemerkte die Rentnerin, dass ihr Einkaufskorb fehlte und zahlreiche hochwertige Schmuckstücke im Wert von mehreren 10.000 Euro entwendet wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich ein zweiter Täter von der über 80-Jährigen unbemerkt Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatte. Dort nahm er den Schmuck an sich, als sie durch den vermeintlichen Handwerker abgelenkt wurde.

Das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Seniorin konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, 175 cm groß, gebräunte Haut, glatte, mittelblonde nach hinten frisierte Haare, sprach mit bayerischem Einschlag und war bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer dunklen Hose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Oberländerstraße, Implerstraße und Plinganserstraße (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1001. Brand in einer Wohnung; eine Person verletzt – Englschalking

Am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 17.50 Uhr, bemerkte ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München, dass Rauch aus einer Abstellkammer seiner Wohnung kam. In dieser Abstellkammer befanden sich unter anderem zwei Akkus von E-Scootern. Der 41-Jährige öffnete die Tür, wodurch es zu einer Verpuffung kam. Durch die Druckwelle wurde die Tür aus den Angeln gerissen und der 41-Jährige erlitt Verbrennungen ersten Grades durch die starke Hitzeentwicklung.

Der 41-Jährige konnte selbstständig die Wohnung verlassen und wurde aufgrund seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berufsfeuerwehr München konnte den Brand löschen und die Akkus aus dem Haus bringen. In der Wohnung entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Des Weiteren ist die Wohnung unbewohnbar.

Das Kommissariat 13 (Branddelikt) hat die Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat sich einer der Akkus aus unbekannten Gründen selbst entzündet.

1002. Brand von Gartenhäuschen – Obersendling

Am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 03:45 Uhr, wurde der Polizeieinsatzzentrale ein Feuer im Bereich der Bahnstrecke in Obersendling mitgeteilt. Vor Ort konnte eine Gartenlaube, welche in Vollbrand stand, festgestellt werden. Noch bevor die ebenfalls verständigte Feuerwehr löschen konnte, griff das Feuer auf eine nebenstehende Gartenlaube über.

Aufgrund der Löscharbeiten mussten kurzzeitig die anliegenden Bahngleise gesperrt werden.

Durch die Hitze wurden mehrere Scheiben eines nahegelegenen Gebäudes ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde niemand. Beide Gartenhäuschen wurden total zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt. Hinweise für einen technischen Defekt gibt es bislang nicht.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baierbrunner Straße, Boschetsrieder Straße, Rupert-Mayer-Straße und Tölzer Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1003. Terminhinweis: Münchner Polizei betreibt einen Informationsstand auf dem Tollwood – Olympiapark

Am Sonntag, 10.07.2022, 11:00 Uhr bis 23:30 Uhr, sowie am Montag, 11.07.2022, 14:00 Uhr bis 23:30 Uhr, betreibt das Polizeipräsidium München einen Informationsstand auf dem Tollwood-Gelände.

An unserem Stand möchten wir die Besucher im Rahmen der Aktion „Fahr Rad zum Tollwood“ unter anderem zu den Themen Verkehrssicherheit sowie Diebstahlschutz von Fahrrädern informieren. Neben den Kollegen der neugegründeten Fahrradstaffel beteiligen sich auch Kollegen der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) an dem Informationsstand.

Weitere Infos finden Sie unter: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/032806/index.html