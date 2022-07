REGENSBURG/WAIDHAUS. Die Beobachtung einer aufmerksamen Zeugin führte zur Festnahme eines Tatverdächtigen im Rahmen der Schleierfahndung. Dem 34-jährigen Tschechen werden mehrere Eigentumsdelikte in Regensburg zur Last gelegt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch, 06.07.2022, gegen 13:20 Uhr, beobachtete eine 25-jährige Regensburgerin in der Landshuter Straße in Regensburg einen zunächst unbekannten Mann, der ein Fahrrad entwendete und in einen Pkw mit tschechischer Zulassung verladen wollte. Als sie den Mann ansprach, ließ dieser das Diebesgut zurück und flüchtete mit seinem Fahrzeug.

Der Mercedes konnte durch Fahndungskräfte der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus im Rahmen der Schleierfahndung noch am selben Tag gegen 21:10 Uhr auf der A6 bei Waidhaus in Fahrtrichtung Tschechien festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Im Fahrzeug befanden sich zwei zerlegte, hochwertige Fahrräder, für die der Kontrollierte keinen Eigentumsnachweis hatte, sowie ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die EG RaDiuS (Ermittlungsgruppe Rad, Diebstahl und Sucht) der Polizeiinspektion Regensburg Süd übernommen. Im Zuge der Ermittlungen konnten Gegenstände, die im Fahrzeug aufgefunden wurden, zwei Auto-Aufbrüchen in Regensburg zugeordnet werden. Weiter stellte sich heraus, dass der sein benutztes Auto in der Tschechischen Republik entwendet wurde.

Der Festgenommene wurde am 07.07.2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Weitere Gegenstände im Fahrzeug dürften ebenfalls aus Eigentumsdelikten im Raum Regensburg stammen. Hierunter befanden sich unter anderem eine hochwertige Angelausrüstung sowie zwei Rucksäcke im Tarnfleck-Muster. Hierzu sucht die Polizei noch die Eigentümer. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0941/506-2001 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.