KIST, LKR. WÜRZBURG. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat am Mittwochnachmittag auf der A3 einen Pkw kontrolliert und dabei ein größere Menge Kokain sichergestellt. Der 37-jährige Fahrer, der sich offenbar auf der Durchreise befand, befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.



Gegen 13.30 Uhr geriet ein Pkw mit österreichischer Zulassung ins Visier einer uniformierten Streifenbesatzung der Verkehrspolizei. Die Beamten zogen das Fahrzeug, das in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs war, an der Anschlussstelle Kist aus dem Verkehr. Bei der folgenden Kontrolle entdeckten sie in einem vermeintlich guten Versteck die rund 1,1 Kilogramm Kokain. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 37-jährige Fahrer vorläufig festgenommen.



Die weiteren Ermittlungen in dem Fall wurden in der Folge von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Würzburg übernommen. Der Beschuldigte, der aus Südosteuropa stammt, hat in Deutschland offenbar keinen Wohnsitz. Er wurde am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge anordnete.



Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde der 37-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.