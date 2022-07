Sieben engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Miltenberg haben sich im April für die bevorstehende Ausbildung bei der Sicherheitswacht angemeldet und sich bereit erklärt, als zukünftige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Teil zur öffentlichen Sicherheit in der Region beizutragen.

Nach insgesamt 40 Stunden intensiver und praxisnaher Basisausbildung erfolgte am Dienstag schließlich die offizielle Einführung in das neue Ehrenamt durch die beiden stellvertretenden Dienststellenleiter PHK Karsten Heinz und EPHK Richard Salzer. Ab sofort sind die Mitglieder der Sicherheitswacht in Obernburg, Erlenbach, Elsenfeld, Niedernberg, Kleinwallstadt, Sulzbach und Miltenberg unterwegs. Sie erhalten für Ihre Tätigkeit eine funktionale und moderne Dienstkleidung und bekommen einen Dienstausweis zugewiesen, der Sie für Ihre Aufgabe legitimiert.



Was ist die Sicherheitswacht?

Die Bayerische Sicherheitswacht ist sichtbares und ansprechbares Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Die Ehrenamtlichen auf Streife sind zusätzliche Augen und Ohren der Polizei im Dienste der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierbei halten sie stets Kontakt zur Polizei und sorgen so dafür, dass schnell und gezielt professionelle Hilfe in Notlagen oder Gefahrensituationen alarmiert und geleistet werden kann. Die Sicherheitswacht ergänzt auf diese Weise die Polizeiarbeit.



Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nicht allein eine Angelegenheit der Polizei, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mit der freiwilligen und ehrenamtlichen Einbindung verantwortungsbewusster Bürgerinnen und Bürger in das bayerische Sicherheitskonzept soll der zunehmenden Unkultur des Wegschauens entgegen getreten werden. Erfolgreiche Sicherheitsarbeit kann nur in enger Zusammenarbeit von Polizei und der Bevölkerung stattfinden.



Was sind die Aufgaben der Sicherheitswacht?