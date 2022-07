BAMBERG. Mehrere zehntausend Euro Bargeld erbeuteten bislang unbekannte Betrüger am Donnerstagmittag von einer Seniorin in Bamberg, die sich am Telefon zunächst als Tochter des Opfers, später als Polizeibeamte und Staatsanwälte ausgaben. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt vor dieser Masche.

Donnerstagvormittag meldete sich eine Gaunerin telefonisch bei einer Rentnerin und gab sich als ihre Tochter aus. In dem Gespräch berichtete sie von einem schweren Unfall den sie verursacht habe und jetzt eine Kaution hinterlegen müsse. Um ihre Geschichte glaubwürdiger zu machen, übergab sie das Telefon an weitere Betrüger, die sich als Polizist und Staatsanwalt ausgaben. Die davon geschockte Rentnerin übergab daraufhin zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr in der Nähe des Gerichts in der Herzog-Max-Straße, ihr Bargeld an eine unbekannte Abholerin. Bei der Geldübergabe blieb die Seniorin in ihrem Fahrzeug sitzen. Als der Frau schließlich Zweifel an dem geschilderten Sachverhalt kamen, setzte sie sich mit der Bamberger Polizei in Verbindung, die sie über den Betrug aufklärte. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

Etwa 20 Jahre alt

Zwischen 160 Zentimeter und 165 Zentimeter groß

Schlank, gebräunte Haut

Bekleidet mit einer mintgrünen Jacke

Sie trug eine dunkelblaue FFP2 Maske

Sie führte eine schwarze große Lederhandtasche mit sich

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Abholerin unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

Mit dieser fiesen Betrugsmasche versuchen Unbekannte derzeit in ganz Oberfranken immer wieder Menschen zu täuschen und um ihr Erspartes zu bringen.

Die oberfränkische Polizei warnt deshalb erneut vor dieser dreisten Betrugsmasche und rät: