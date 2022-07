DIETFURT A. D. ALTMÜHL. Am Mittwoch brannte es in einem Erlebnisdorf in Dietfurt a. d. Altmühl. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt wegen Brandstiftung.

Am Mittwoch, 6. Juli 2022, gegen 03.30, ereignete sich ein Brand an einem Erlebnisdorf in der Straße „Am Kanal“. Ein aus Holz geflochtener Holzzaun fing dabei Feuer. Zwei Brandleider bemerkten dies zur Nachtzeit und erstickten die Flammen selbstständig mit Feuerlöschern. Die Feuerwehr wurde nicht alarmiert und war deshalb auch nicht vor Ort. In den Morgenstunden wurde der Vorfall bei der Polizei gemeldet.

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen, die wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Zur Fallklärung werden dringend auch sachdienliche Hinweise benötigt, die unter der Hinweishotline 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegengenommen werden.