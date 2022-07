MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Bereits Ende Juni haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft und Geld entwendet. Der genaue Beuteschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.



Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang waren unbekannte Täter am Donnerstag, den 30.06.2022, zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt am Nachmittag, gewaltsam über die Eingangstür in die Wohnung des Mietshauses in der Straße „Äußerer Ring“ eingedrungen. Sie hatten sich die Abwesenheit des Bewohners offensichtlich zu Nutze gemacht, durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Wohnungsinhaber hatte den Einbruch bei seiner Rückkehr bemerkt und schließlich die Polizei verständigt.



Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich des Äußeren Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?



Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei zu melden.