WIRSBERG, LKR. KULMBACH. Unbekannte besprühten am Mittwoch rund 20 Schilder des Waldlehrpfades im Schorgasttal mit schwarzer Farbe. Außerdem brachten sie sechs zirka 40 Zentimeter x 40 Zentimeter große Hakenkreuz-Graffitis auf Hinweistafeln und einer Mülltonne an. Am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, bemerkte ein Mann die Schmierereien und verständigte die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Kripo Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Mittwoch im Bereich des Waldlehrpfades verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit den Graffitis stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.